Ce spune Elias Charalambous după 1-1 cu CFR Cluj: "Prima repriză a fost foarte slabă! Am discutat cu jucătorii"

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, a ţinut ca la finalul meciului cu CFR Cluj, de miercuri, scor 1-1, să mulţumească suporterilor formaţiei sale, prezenţi la meciul din Gruia.

„Am venit aici ca să câştigăm, dar în prima repriză nu am jucat aşa cum ne-am fi dorit şi cum ar fi trebuit să fim. Am discutat la pauză şi reacţia echipei în repriza secundă a fost foarte bună. Jucătorii au arătat atitudinea care trebuie, iar asta contează mult pentru mine. Am egalat şi la final am avut mai multe şanse de a câştiga.

V-am spus deja, prima repriză a fost foarte slabă. Dar ăsta este fotbalul. Niciodată nu ştii cum o să începi jocul, dar l-am terminat foarte bine! Vreau să le mulţumesc suporterilor care au venit aici, să ne susţină. Au fost extraordinari!”, a declarat antrenorul echipei FCSB.

Echipa CFR Cluj a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, meciul disputat în compania formaţiei FCSB, în etapa a treia din play-off-ul Superligii.

Clujenii au cerut penalti chiar în minutul 1, când au reclamat că Iulian Cristea a comis henţ în careu. În minutul 19 gazdele au deschis scorul, la o minge respinsă de Târnovanu, Bîrligea a înscris din careu. Bucureştenii au egalat în minutul 68, când Florinel Coman a marcat dintr-o lovitură liberă executată perfect. În minutul 90 arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol al lui Omrani, pentru ofsaid, după ce a fost consultat sistemul VAR.

CFR Cluj rămâne pe locul 2, cu 35 de puncte, la patru puncte distanţă de lider, Farul Constanţa. FCSB are 34 de puncte şi este pe locul 3.