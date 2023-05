Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, despre victoria de la Craiova: "Uneori dai mult şi primeşti puţin, azi a fost rândul nostru să primim"

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, este fericit că formaţia sa a luat cele trei puncte la Craiova, duminică, în meciul cu Universitatea Craiova

„A fost o victorie importantă azi, pe un stadion plin de suporteri. Jucătorii au ştiut cum să apere avantajul luat. Azi nu am jucat atât de bine, dar jucătorii şi-au dorit să ia cele trei puncte şi au făcut totul pentru a apăra rezultatul. Acum ne pregătim pentru următorul meci. Vreau să le mulţumesc suporterilor noştri care ne-au susţinut, au venit de la Bucureşti pentru acest meci.

Am analizat ultimul meci şi am văzut ce greşeli am făcut, am schimbat sistemul defensiv şi ne-a ieşit. Acum însă rezultatul este cel mai important, pentru asta jucăm. Vrem să câştigăm ca să rămânem acolo unde suntem, sus în clasament. Uneori dai mult şi primeşti puţin, azi a fost rândul nostru să primim. Adversarii au avut ocazii, dar şi noi puteam să facem 3-0, apoi am suferit un pic pe final. Mă întrebaţi zilele trecute despre schimbări, dar azi aţi văzut că jucătorii care au venit de pe bancă au ajutat mult echipa. Am vorbit cu Dawa după meci şi i-am spus că dacă nu lupţi nu faci greşeli. Eu cred că jucat foarte bine azi”, a declarat Elias Charalambous.

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Universitatea Craiova, într-un meci al etapei a şasea din play-off-ul Superligii.