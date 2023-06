Discuții despre o posibilă acțiune armată comună între Republica Moldova și Ucraina vizând eliberarea Transnistriei de sub ocupație rusă au loc în ultimele zile inclusiv în spațiul public.

Chestiunea a fost abordată de presă joi, 1 iunie, în timpul summitului Comunităţii Politice Europene care a avut loc în Republica Moldova.

O întrebare în acest sens i-a fost adresată de către reporterul ucrainean al publicației European Pravda președintelui Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean a exclus o eventuală acțiune militară a Ucrainei în regiunea transnistreană controlată de Rusia, fără acordul Chișinăului, arată publicația menționată.

„Ucraina poate reacționa și ajuta doar dacă există o solicitare din partea autorităților Republicii Moldova”, a spus Zelenski.

Președintele a subliniat că Kievul nu are pretenții teritoriale asupra teritoriului Transnistriei și nu a fost făcută nicio cerere către Ucraina de asistență militară de la Chișinău.

Zelenski a spus totuși că el crede în reunificarea Moldovei după victoria Ucrainei.

Transnistria este o regiune separatistă de pe malul estic al râului Nistru, recunoscută internațional ca parte a Moldovei din 1991 și menținută pe linia de plutire cu ajutorul prezenței ilegale a trupelor ruse.

Pe 8 mai, Leonid Manakov, care reprezintă Transnistria la Moscova, a cerut mai mulți „pacificatori” ruși în regiunea-tampon din cauza a ceea ce el a numit „deteriorarea situației de securitate”, într-un interviu acordat presei de stat ruse.

Analiștii militari consideră că asistarea Basarabiei de către Ucraina pentru eliberarea Transnistriei are sens pentru Kiev, din punct de vedere strategic. Granița controlată de Rusia între Transnistria și Ucraina are o lungime de 454 de kilometri. Eliminarea ocupației ruse din Transnistria ar permite Ucrainei să redistribuie trupe pe teritoriul ei fără complicații.

