Primele imagini cu cele două ostatice eliberate de Hamas. Teroriștii au invocat „motive umanitare” VIDEO

Hamas a eliberat doi ostatici americani care au fost răpiți în timpul raidului mortal al grupării palestiniene asupra Israelului din 7 octombrie.

Israelul a confirmat că le-au primit pe mama și fiica Judith și Natalie Raanan din mâinile Hamas la granița cu Fâșia Gaza.

Cele două femei au fost eliberate din „motive umanitare”, a spus Hamas.

Președintele american Joe Biden a spus că este foarte bucuros de eliberarea lor și a confirmat că a vorbit cu familia Raanan la telefon.

Generalul de brigadă Gal Hirsch, împreună cu membrii Forțelor de Apărare Israelului (IDF), a fost cel care a preluat cele două ostatice Hamas la granița enclavei palestiniene vineri seară, a declarat biroul premierului israelian.

Femeile au fost duse la o bază militară din centrul țării, unde au fost așteptate de membrii familiei.

Mama și fiica stăteau la Kibbutz Nahal Oz din sudul Israelului când au fost răpite în timpul incursiunii Hamas.

Mama în vârstă de 59 de ani din Illinois și fiica ei, care a absolvit recent liceul, sunt ambele rezidente în Evanston, Illinois, o suburbie a orașului Chicago.

