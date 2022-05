Elicopter rusesc distrus din dronă în Insula Șerpilor chiar în timp ce descărca soldați. "Ar putea fi prima victimă aviatică a Bayraktar" VIDEO

Forțele armate ucrainene au făcut public încă un film, în dimineața zilei de duminică, 8 mai, care arată distrugerea unui elicopter rusesc în Insula Șerpilor.

Imaginile arată cu elicopterul Mi-8 este spulberat de un proiectil lansat din drona aflată chiar deasupra aparatului de zbor.

În filmarea cu infraroșu se poate observa că trei sau patru soldați tocmai coborâseră în rapel din elicopter. Cel mai probabil, nu au supraviețuit exploziei devastatoare.

Analistul militar Rob Lee este de părere că această reușită a forțelor armate ucrainene ar putea fi prima victimă aviatică făcută de dronele Bayraktar în războiul declanșat de Rusia.

This might be the first TB2 UCAV aviation kill. It looks like a Russian Mi-8 helicopter was struck while dismounting soldiers onto Snake Island.https://t.co/WUzl79ipFt pic.twitter.com/EleZYZwT2a