În timp ce Forțele Armate ale Ucrainei continuă operațiunile ofensive majore în regiunea Zaporojie, unul dintre cele mai puternice sisteme ale armatei ruse din acest sector este elicopterul de atac Ka-52, care a fost modificat radical, anunță Ministerul britanic al Apărării.

Rusia a pierdut aproximativ 40 de elicoptere Ka-52 de la invazie, notează raportul, cu mari sacrificii pentru Ucraina.

În ultimele luni, Rusia a adăugat forțelor sale din sud o variantă nou-nouță, numită Ka-52M: un elicopter puternic modificat bazat pe experiența rusă din Siria, potrivit informațiilor britanice.

Dovezile care susțin utilizarea variantei M în Ucraina includ fotografii postate pe rețelele de socializare care arată echipajul pozând lângă noul elicopter.

„O altă îmbunătățire importantă a flotei Ka-52 este integrarea noii rachete antitanc LMUR, care are o rază de acțiune de aproximativ 15 km. Echipajele Ka-52 au profitat rapid de oportunitatea de a folosi arme în afara razei de apărare antiaeriană ucraineană”, notează Ministerul Britanic al Apărării.

În dimineața zilei de 25 iulie, marinarii ucraineni au doborât un elicopter rus de luptă Ka-52 Alligator în Donbas. Elicopterul Ka-52 este proiectat pentru recunoaștere, lovirea țintei și coordonarea acțiunilor unui grup de elicoptere de luptă. Este capabil să lovească vehicule blindate și neblindate, trupe și ținte aeriene pe câmpul de luptă.

Contraofensiva Forțelor Armate ale Ucrainei a început la începutul lunii iunie. Până acum, progresul a fost lent din cauza câmpurilor de mine rusești, a barierelor de tancuri și a altor sisteme de apărare.

În același timp, The New York Times și Bloomberg au raportat, citând surse din Washington, că a început o nouă etapă majoră a ofensivei Forțelor Armate ale Ucrainei.

