Oficial din Israel despre moartea președintelui Iranului Ebrahim Raisi: ”N-am fost noi”. Condoleanțe de la Putin, Xi Jinping și Erdogan

Israelul nu a fost implicat în moartea preşedintelui iranian Ebrahim Raisi într-un accident de elicopter în care şi-au pierdut viaţa mai mulţi membri ai anturajului său, inclusiv ministrul de Externe, a declarat luni pentru Reuters un oficial israelian, în timp ce mesajele de condoleanţe continuă să sosească, între altele, din partea unor ţări aliate Iranului, precum Rusia şi China.

"N-am fost noi", a declarat pentru Reuters oficialul israelian, sub rezerva anonimatului. De menţionat că, de la revoluţia iraniană din 1979, Israelul este inamicul declarat al Republicii Islamice, iar tensiunile s-au intensificat după o serie de atacuri lansate de o parte şi de cealaltă.

Condoleanţe de la Putin şi Xi

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis condoleanţe la moartea preşedintelui Raisi, un lider "remarcabil", a anunţat luni Kremlinul. Raisi a avut o contribuţie nepreţuită la relaţiile dintre Rusia şi Iran, a declarat şeful statului rus.

"Seyed Ebrahim Raisi a fost un politician remarcabil care şi-a dedicat întreaga viaţă slujirii Patriei. În calitate de adevărat prieten al Rusiei, el şi-a adus o contribuţie personală inestimabilă la dezvoltarea relaţiilor de bună vecinătate între ţările noastre şi a depus eforturi uriaşe pentru a le aduce la nivelul unui parteneriat strategic", a transmis Putin într-o telegramă difuzată de Kremlin şi adresată liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Ads

Anterior, şi ministrul de Externe rus Serghei Lavrov transmisese condoleanţe la moartea lui Raisi, salutând în persoana preşedintelui iranian un adevărat patriot al Republicii Islamice şi un prieten de nădejde al Rusiei.

"În Rusia, preşedintele Iranului E. Raisi şi ministrul de externe al Iranului H. Amir-Abdollahian erau cunoscuţi drept prieteni adevăraţi şi de nădejde ai ţării noastre. Rolul lor în întărirea cooperării reciproc avantajoase între Rusia şi Iran şi parteneriatul lor de încredere sunt de nepreţuit. Transmitem cele mai sincere condoleanţe familiilor şi prietenilor victimelor, precum şi întregului popor prieten al Iranului. Gândurile şi inimile noastre sunt alături de voi în această oră tristă", a transmis Lavrov.

Ads

Şi preşedintele Chinei, Xi Jinping, a transmis condoleanţe, a anunţat MAE de la Beijing.

"Preşedintele Xi a subliniat că (...) moartea sa tragică este o mare pierdere pentru poporul iranian, iar poporul chinez a pierdut un bun prieten", a declarat purtătorul de cuvânt al MAE chinez, Qang Wenbin, într-o conferinţă de presă.

Turcia, profund întristată de moartea lui Raisi

Preşedintele Turciei, Tayyip Erdogan, a transmis luni condoleanţe la moartea lui Raisi şi a lui Amir-Abdollahian, numindu-l pe Raisi "un coleg valoros şi un frate".

"În calitate de coleg care a observat personal eforturile sale pentru pacea poporului iranian şi a regiunii noastre în timpul mandatului său, mi-l amintesc pe domnul Raisi cu respect şi gratitudine", a postat Erdogan pe platforma X, adăugând că Turcia a stat alături de Iran în acest moment dificil.

Şi ministrul de Externe turc Hakan Fidan a transmis un mesaj. "Din primul moment în care am auzit despre accident, am fost în contact cu autorităţile iraniene şi am mobilizat toate mijloacele pentru a asista la eforturi (de salvare). Instituţii relevante, inclusiv Ministerul Apărării şi autoritatea pentru dezastre AFAD au făcut tot ce le-a stat în putere, dar din nefericire nu am putut primi veşti bune", a declarat luni Fidan într-o conferinţă de presă comună la Islamabad cu omologul său pakistanez Ishaq Dar.

Ads

Aliaţii Iranului îl plâng pe preşedintele Raisi, "protectorul" axei anti-Israel

Din Liban până în Irak, trecând prin Siria, aliaţii Iranului din regiune au adus luni un omagiu preşedintelui iranian, salutând angajamentul său faţă de "axa de rezistenţă" împotriva Israelului, scrie AFP.

Puternicul Hezbollah libanez, înarmat şi finanţat de Iran, şi Hamasul palestinian, aliatul său, au adus un omagiu preşedintelui iranian şi sprijinului pe care acesta l-a oferit în lupta lor împotriva Israelului.

"Preşedintele martirizat a fost pentru noi un frate mai mare şi un sprijin solid", a transmis Hezbollah, care efectuează atacuri împotriva Israelului din sudul Libanului, pentru a sprijini Hamas în războiul său din Gaza. "A fost un protector al mişcărilor de rezistenţă", a adăugat gruparea islamistă, aducând şi un omagiu şefului diplomaţiei iraniene.

Ads

Hossein Amir-Abdollahian şi-a intensificat călătoriile în regiune, în special în Liban şi Siria, de la începutul războiului din Gaza în octombrie, în timp ce Teheranul se afişează drept principalul susţinător al Hamas.

Aliaţii Hamas, în special Hezbollah şi rebelii yemeniţi houthi, sunt reuniţi de Iran în ceea ce Republica Islamică descrie drept o "axă de rezistenţă" împotriva Israelului.

Libanul a anunţat luni trei zile de doliu naţional pentru preşedintele şi şeful diplomaţiei iraniene.

Hamas a salutat în persoana defunctului preşedinte iranian un "sprijin pentru rezistenţa palestiniană", subliniind "eforturile sale neclintite în numele palestinienilor" de la începutul războiului din Gaza.

Preşedintele sirian Bashar al-Assad a transmis la rândul său condoleanţe Iranului, care l-a sprijinit încă de la începutul războiului civil din ţara sa, acum 13 ani.

”Siria este solidară cu Republica Islamică Iran (..)", a afirmat preşedintele Al-Assad în mesajul său către liderii iranieni. "Am lucrat cu regretatul preşedinte pentru a ne asigura că relaţiile strategice dintre Siria şi Iran rămân prospere", a adăugat el.

Ads

În Irak, prim-ministrul Mohammed Shia al-Sudani, şi-a proclamat, de asemenea, "solidaritatea cu poporul iranian".

Talibanii deplâng "acest teribil incident"

Talibanii au transmis luni condoleanţe pentru moartea lui Ebrahim Raisi, care făcea parte dintr-un guvern hotărât să construiască relaţii bune cu fundamentaliştii în ciuda incidentelor ocazionale, informează EFE.

"Preşedintele Republicii Islamice Iran şi ministrul de externe şi-au pierdut viaţa într-un accident de elicopter. Regretăm acest incident teribil şi oferim condoleanţe familiilor lor, naţiunii şi guvernului", a declarat viceprim-ministrul pentru afaceri politice Abdul Kabir într-un comunicat.

Kabir a adăugat că guvernul taliban "este solidar cu fratele şi prietenul său, Republica Islamică Iran, în aceste vremuri de doliu".

Mesaje de condoleanţe au trimis şi liderii altor ţări din regiune, precum regele Iordaniei, Abdullah, sau preşedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sissi, dar şi lideri din UE, Japonia, India sau Venezuela.

Decesele lui Raisi şi Amir-Abdollahian, precum şi cele ale restului echipajului, au fost confirmate luni, după ce elicopterul în care călătoreau s-a prăbuşit cu o zi mai devreme într-o zonă muntoasă din provincia iraniană Azerbaidjanul de Est, aminteşte EFE.