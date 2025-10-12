Momentul în care un elicopter se prăbușește în fața unui hotel din SUA. Cinci oameni sunt răniți VIDEO

Elicopterul care s-a prăbușit în California - Foto: captură video Facebook, theirishyachtguy

Un elicopter a fost filmat în momentul în care s-a prăbușit în fața unui hotel din Statele Unite, în după-amiaza de sâmbătă, 11 octombrie 2025.

Hotelul se află în apropierea unei plaje din marele oraș Los Angeles (California). Potrivit autorităților locale, cinci persoane au fost grav rănite și transportate de urgență la spital.

Clipuri video și fotografii realizate de trecători arată echipe de intervenție printre copacii doborâți, precum și epava aeronavei, căzută în fața hotelului, printre copaci.

La momentul accidentului, plaja era plină de oameni veniți să asiste la evenimentul "Cars 'N Copters on the Coast".

„Nu m-am gândit niciodată că se va întâmpla așa ceva, nici într-un milion de ani”, a recunoscut un spectator citat de postul ABC7.

"Ne rugăm pentru sănătatea celor implicați în nefericitul incident de astăzi. Planul nostru, deocamdată, este să continuăm cu evenimentul nostru de mâine, duminică, 12 octombrie. Vom anunța pe toată lumea cât mai curând posibil dacă acest plan se schimbă", au anunțat, pe Internet, organizatorii spectacolului "Cars 'N Copters on the Coast".

