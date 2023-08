Un elicopter s-a prăbușit peste un bloc, în SUA. Doi oameni au murit VIDEO

Un accident în care a fost implicat un elicopter al pompierilor a avut loc în Florida, SUA.

Potrivit imaginilor surprinse de martori, după ce din elicopter a ieșit fum, aparatul de zbor pare că s-a rupt în două două, începând să se rotească necontrolat. La scurt timp, s-a prăbușit peste un bloc de locuințe.

