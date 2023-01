Un elicopter s-a prăbuşit în apropierea unei grădiniţe din regiunea Kiev. "În interior se aflau copii şi angajaţi ai instituţiei" VIDEO

Un elicopter s-a prăbuşit miercuri dimineaţă, 18 ianuarie, în apropierea unei grădiniţe şi a unor clădiri rezidenţiale din oraşul Brovari din regiunea Kiev, iar tragedia s-a soldat cu victime, relatează CNN şi The Guardian.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat pentru postul public de televiziune susține că cel puţin cinci persoane au fost rănite şi că există, de asemenea, un număr - neprecizat - de morţi, relatează Reuters.

Nu este clar deocamdată ce a cauzat prăbuşirea elicopterului.

Nu a existat un comentariu imediat din partea Rusiei, iar oficialii ucraineni nu au făcut nicio referire la vreun atac rusesc în zonă la momentul respectiv.

A helicopter is reported to have crashed in #Brovary , #Kyiv region. pic.twitter.com/xNbhJA93ok

"În oraşul Brovari, un elicopter a căzut în apropierea unei grădiniţe şi a unei clădiri rezidenţiale. În momentul tragediei, în grădiniţă se aflau copii şi angajaţi ai instituţiei. În acest moment, toată lumea a fost evacuată. Există victime. Ambulanţe, poliţie şi pompieri lucrează la locul accidentului”, a anunţat pe Telegram Oleksi Kuleba, guvernatorul regiunii Kiev.

The Guardian spune că a văzut imagini, precizând că sunt neverificate, care par să arate cel puţin un adult grav rănit la faţa locului.

The Office of the President confirmed the information about the falling of a flying object near a kindergarten. pic.twitter.com/Q17clRTZJ7