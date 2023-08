Un elicopter al Serviciului rus de Securitate s-a prăbușit. Echipajul nu a supraviețuit VIDEO/FOTO

Mai multe persoane au murit după ce un elicopter al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) s-a prăbuşit marţi, 29 august, informează agenţia TASS.

Elicopterul s-a prăbușit în apropiere de satul Prudni din regiunea Celiabinsk, aflată în Munţii Ural, la graniţa dintre Europa şi Asia.

”Un elicopter, aparţinând provizoriu Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), a căzut în pădure în apropierea satului Prudni. La bord se afla doar echipajul, care a murit”, au declarat pentru TASS surse din serviciile de urgenţă.

The cause of the Mi-8 crash in the Chelyabinsk region was technical failure, three people were killed, - Russian mass media with reference to emergency services. pic.twitter.com/mcYnv3foFJ — NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2023

Potrivit sursei TASS, la bordul Mi-8 erau patru persoane.

Potrivit unei informații care circulă în mediul online, în elicopter s-ar fi aflat mai mulți oameni.

⚡️ Mi-8 helicopter crashed in the Chelyabinsk region Russian media specify that the Mi-8 crashed in the Chelyabinsk region near the village of Prudny. There could be 8 people on board. pic.twitter.com/eTAyKzaV7x — NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2023

Accidentul s-a produs în timp ce elicopterul efectua un zbor de antrenament.

Martorii au declarat că, înainte de a se prăbuși, elicopterul a început să se rotească.

Eyewitnesses said that before the crash, the Mi-8 helicopter started spinning and then went down. pic.twitter.com/eCgrPJymsO — NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2023

La locul prăbuşirii a avut loc un incendiu, dar locuitorii şi clădirile rezidenţiale din zonă nu au fost afectate, au precizat autorităţile, fără a da vreun indiciu despre cauza acestui incident.

