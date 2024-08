Lovitură năucitoare a ucrainenilor. Un elicopter rusesc Mi-8 de 12 tone, plin cu răniți, a fost doborât cu o dronă banală VIDEO

Un eveniment interesant s-a petrecut ieri, 31 iulie, în Donețk, când o dronă ucraineană cu o greutate de 2 kg a distrus un elicopter rusesc Mi-8 cu o greutate de 12 tone.

Jurnaliștii de la Forbes raportează că Forțele Armate ucrainene folosesc până la 100 de mii de drone FPV pe câmpul de luptă în fiecare lună. Ei atacă atât echipamentul militar inamic, cât și trupele.

Totuși, cu o zi înainte, pentru prima dată, o dronă mică a reușit să lovească un elicopter impresionat prin dimensiuni. Lovitura a avut loc în apropiere de Donețk, iar elicopterul Mi-8 transporta invadatori ruși răniți de pe câmpul de luptă.

În septembrie 2023, operatorii ucraineni de drone au încercat pentru prima dată să atace un elicopter inamic în aer. Din acel moment, rusții au încercat să aloce o altă aeronavă pentru a o însoți pe cealaltă.

După 10 luni de încercări și antrenamente nereușite, Forțele Armate ucrainene au reușit să lovească un elicopter al Forțelor Armate Ruse. De asemenea, este de remarcat faptul că elicopterele zboară cu viteze de 240 km/h și la altitudini mari.

Experții spun că operatorul de drone fie este foarte bun, fie a fost doar norocos.

Se știe că elicopterul a fost atacat în timp ce decola. Operatorii ucraineni de drone au reușit să-și perfecționeze abilitățile în anii de război. Experții sunt, de asemenea, încrezători că drona a zburat 16 km înainte de a ataca ținta. Cel mai probabil, au fost două drone, dintre care una a coordonat mișcarea primei.

The enemy’s Mi-8 helicopter was downed in the Donetsk region🔥

Some ruzzian reports blame a Ukrainian FPV drone.👀 Other reports say it was friendly fire🤡

Ukraine won’t rest until every invader is cleared from its land, sea and sky https://t.co/YbRWDBzNjC https://t.co/emTuZPxsKX pic.twitter.com/T5f3ChZhSZ