Belarusul acuză că un elicopter militar polonez i-a violat frontiera. ”A zburat până la o distanţă de 1.200 metri în interiorul teritoriului” VIDEO

Belarusul a acuzat vineri, 1 septembrie, cu ajutorul unor imagini video, că un elicopter militar polonez că i-a violat frontiera ”la altitudine foarte joasă”, pătrunzând pe o distanţă de 1.200 metri, transmit Reuters şi AFP.

”Elicopterul militar polonez Mi-24 a trecut frontiera de stat în această după-amiază la o altitudine extrem de joasă, a zburat până la o distanţă de 1.200 metri în interiorul teritoriului Belarusului şi apoi s-a întors” a transmis Comitetul belarus pentru frontiera de stat într-un comunicat.

Ministerul de Externe al Belarusului a anunţat că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri polonez şi a cerut o anchetă cu privire la incident.

