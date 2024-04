Momentul în care două elicoptere se ciocnesc în aer. Toţi cei 10 membri ai echipajelor aflate la bord au murit VIDEO

Două elicoptere ale marinei malaeziene s-au ciocnit marţi, 23 aprilie, în aer în timpul unei repetiţii pentru o paradă navală.

Toţi cei 10 membri ai echipajelor aflate la bord şi-au pierdut viaţa.

Incidentul a avut loc la baza navală Lumut din statul vestic Perak la ora locală 9.32 (04.32, ora României), a precizat marina.

"A fost confirmat la faţa locului decesul tuturor victimelor şi ele au fost trimise la spitalul militar al bazei navale Lumut pentru identificare", a precizat marina malaeziană.

O înregistrare video care a circulat în mediile locale arată mai multe elicoptere care zburau în formaţie, când rotorul unuia dintre elicoptere loveşte un altul înainte ca ambele aparate să se prăbuşească la sol. Poliţia locală a confirmat că filmarea este autentică.

Marina a declarat că va efectua o anchetă privind cauza accidentului.

Ministrul apărării, Mohamed Khaled Nordin, a declarat că aeronavele - un elicopter pentru operaţiuni maritime şi un elicopter militar Fennec - repetau pentru o paradă de celebrare a celei de-a 90-a aniversări a Marinei Regale Malaeziene, care urma să aibă loc sâmbătă.

