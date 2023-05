Un elicopter s-a prăbușit în provincia italiană Ravenna din regiunea Emilia-Romagna, grav afectată de inundații

Un elicopter s-a prăbuşit, sâmbătă, în provincia italiană Ravenna din regiunea Emilia-Romagna, grav afectată de furtuni puternice şi inundaţii. Toate cele patru persoane aflate la bord au fost transportate la spital, însă doar una dintre ele a fost rănită, au anunţat pompierii italieni, transmite, sâmbătă, agenția DPA, citată de Agerpres.

La momentul prăbuşirii elicopterului, echipa aflată la bord inspecta liniile de înaltă tensiune avariate în timpul furtunii în localitatea Lugo, conform agenţiilor ANSA şi Adnkronos.

Avertizarea cod roşu de condiţii meteorologice extreme, care vizează provincia Bologna şi unele zone din provincia Emilia Romagna, rămâne în vigoare sâmbătă şi duminică, după inundaţiile mortale de săptămâna aceasta. Ploaia a revenit în regiunea afectată, situată în nord-estul Italiei, iar riscul de producere a alunecărilor de teren este ridicat, conform ANSA.

În Italia, echipele de intervenție au găsit încă cinci trupuri neînsuflețite, în casele acoperite de ape. Astfel, bilanțul victimelor după inundațiile catastrofale din ultimele zile a urcat la 14.

In Italy: Rescue helicopter crashes in Lugo: 4 injured. New evacuations - The fear of Ravenna waiting for the great flood https://t.co/YRIsFZnh42 pic.twitter.com/OQTWBtW23Q