Bătălia pentru Hostomel. Cum și-au detonat rușii un elicopter pentru a nu ajunge în mâinile ucrainenilor VIDEO

Imagini cu un elicopter de luptă al rușilor, care este aruncat în aer pe aeroportul Hostomel de lângă Kiev, au fost făcute publice recent.

Evenimentul a avut loc în urmă cu aproape un an, când rușii au încercat să ocupe aeroportul de lângă Kiev, dar atacul acestora a fost respins de către apărătorii ucraineni. Este vorba despre un elicopter de tip Mi-8, utilizat pentru transportul trupelor.

Elicopterul este detonat, cel mai probabil, pentru a nu ajunge în mâinile ucrainenilor. Ca parte a ofensivei de la Kiev, forțele rusești au căutat să controleze Hostomel, Bucha și Irpin pentru a încercui și asedia capitala ucraineană Kiev dinspre vest. Un punct important era aeroportul din Hostomel.

La 16 martie 2022, forțele ucrainene au lansat o serie de contraofensive împotriva forțelor ruse din jurul Kievului, inclusiv a unor sate din apropierea Hostomelului, reușind să străpungă pozițiile rusești după ce au efectuat lovituri de artilerie.

Recently published archive video of the moment when Russians blew up their own Mi-8AMTSh (RF-91285 / 52 Red) before leaving the airfield in Hostomel, Kyiv region. pic.twitter.com/XXNJJYKPte