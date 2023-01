Două elicoptere au intrat luni în coliziune în zbor în apropierea aşa-numitei Coaste de Aur a Australiei, provocând moartea a patru persoane şi rănirea gravă a trei, au anunţat autorităţile, relatează AFP şi Reuters.

În imaginile difuzate de televiziuni pot fi văzute rotoarele unui elicopter pe un banc de nisip în apropierea ţărmului Coastei de Aurd, în sud-estul regiunii Queensland. În apropiere, un elicopter este răsturnat în nisip, potrivit canalului public ABC.

Celălalt aparat de zbor pare în mare parte intact la locul accidentului, care se află în apropierea parcului marin Sea World.

Cele două aparate "intrând în coliziune, s-au prăbuşit (...) pe bancul de nisip, chiar alături de parcul Sea World", a declarat inspectorul Gary Worrell, de la poliţia din Queensland. Coliziunea s-a produs înainte de ora 14.00, când au fost alertate autorităţile.

#BREAKING Two helicopters collide in Southport, #Australia.

3 believed to be dead, with 2 others injured as two helicopters collide near SeaWorld on the Gold Coast. .#Southport - #Australia #GoldCoast #helicoptercrash #helicopter #crash #seaworld #goldcoast pic.twitter.com/UzpxmVTGse