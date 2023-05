Rusia pierde două elicoptere și două avioane de vânătoare, în 24 de ore, în apropiere de granița cu Ucraina. Nouă militari au murit VIDEO

Cel puțin un elicopter s-a prăbușit sâmbătă într-o regiune din sudul Rusiei, la granița cu Ucraina, au anunțat autoritățile locale, iar un oficial a declarat că Moscova a pierdut patru aparate.

Într-o declarație laconică pe aplicația de mesagerie Telegram, Alexander Bogomaz, guvernatorul regiunii Briansk din sudul Rusiei, a declarat că un elicopter s-a prăbușit în orașul Klintsy, potrivit The Moscow Times.

El nu a precizat ce s-a întâmplat cu echipajul, dar a adăugat că o femeie a suferit răni și a fost spitalizată. "Cinci case au fost avariate", a spus el, fără a detalia motivul prăbușirii.

Însă, într-o declarație contradictorie, Vladimir Rogov, un oficial instalat la Moscova în partea controlată de Rusia din Zaporojie, în sudul Ucrainei, a declarat că patru aeroanve rusești au fost doborâte de pe cer: două elicoptere MI-8, un avion de vânătoare SU-35 și un bombardier de luptă SU-34.

❗️ Another Russian fighter jet was shot down today near Bryansk

Russian media are reporting that four aircraft were shot down in the Bryansk region today.

According to their information, these were two Mi-8 helicopters and two fighters Su-34 and Su-35, which were returning from… pic.twitter.com/VB6106GQhv