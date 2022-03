Armata ucraineană a distrus o serie de elicoptere militare ruseşti pe Aeroportul Internaţional Herson, conform unor noi imagini din satelit de la Planet Labs, relatează CNN.

În imaginile din satelit se observă un mare nor de fum negru ridicându-se din perimetrul aeroportului, iar numeroase elicoptere sunt în flăcări.

Acesta reprezintă cel mai distructiv atac pe care armata ucraineană l-a lansat împotriva elicopterelor ruseşti, de la începutul războiului. Cel puţin trei elicoptere ruseşti au fost surprinse în flăcări sau distruse pe aeroport, arată CNN.

Au fost bombardate şi vehicule militare staţionate în apropierea aeroportului.

