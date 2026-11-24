Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, avertizează că ideea de renunțare la impozitul asupra salariilor mici nu reprezintă o soluție de protecție socială, ci o "non-soluție".

"Continuăm să discutăm despre non-soluții! Văd această propunere și nu mi-e clar dacă autorii înteleg că problema impozitării muncii (41,5% din salariul brut) nu este la impozit (6,5%), ci la contribuții (25% CAS +10% CASS = 35%)", explică Biriș într-un mesaj postat pe Internet, în ziua de 23 noiembrie 2026.

Pe de altă parte, la salariul minim există și deducerea personală, între 20% si 45% din salariul minim, care se scade doar din baza de calcul a impozitului pe salariu. Astfel, impozitul este între 3,5 % (pentru cei cu 4 sau mai multe persoane in intretinere) si 5,2% (pentru cei fără persoane în intreținere).

Eliminarea impozitului ar aduce doar 150 de lei net în plus la cei cu mai multe persoane în întreținere. O anomalie este că beneficiul, în caz de eliminare a impozitului pe salarii, ar fi mai mare pentru persoanele care nu au copii în întreținere (225 lei net/lună), decât pentru cei cu mulți copii, subliniază Gabriel Biriș.

Mesajul acestuia vine ca urmare a unei inițiative la care lucrează PSD. Social-democrații ar dori să scadă impozitul pe salariile mai mici de 6.000 de lei brut. Conform acestei propuneri, pentru salariul minim de 4.325 de lei brut, taxarea ar fi 0%, ceea ce i-ar aduce salariatului un câștig net de 182 de lei.

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