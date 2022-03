Elina Svitolina, declarații în lacrimi după victoria cu rusoaica Potapova: "Am fost în misiune pentru țara mea" VIDEO

Până la urmă s-a disputat și meciul dintre Elina Svitolina (Ucraina) și Anastasia Potapova (Rusia) din cadrul turneului de la Monterrey (Mexic).

Inițial, Svitolina declarase că nu e de acord să se prezinte la acest meci, apoi a acceptat după ce WTA i-a satisfăcut doleanțele. "Noi, jucătorii ucraineni cerem ATP, WTA şi ITF să urmeze recomandările CIO de a accepta sportivii ruşi sau belaruşi doar ca sportivi neutri, fără a afişa simbolurile lor naţionale, culori, steaguri sau imnuri", afirmase Svitolina.

Svitolina a venit îmbrăcată în culorile Ucrainei și a învins-o pe Potapova fără drept de apel, 6-2, 6-1.

La final, ea nu și-a putut stăpâni lacrimile. "E un turneu special pentru mine, toți banii pe care îi câștig aici vor merge la armata ucraineană. Am fost în misiune pentru țara mea", a mai spus Svitolina.

