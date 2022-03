Elina Svitolina, care a promis că va dona toate câștigurile sale din tenis din perioada următoare către armata ucraineană, s-a calificat în sferturi la Monterrey.

Jucătoarea de tenis Svitolina (locul 15 WTA) a vut meci greu cu bulgăroaica Tomova, pe care a învins-o în trei seturi, 7-6, 3-6, 6-2.

La final, Svitolina a declareat că a fost ambiționată de o suporteră din tribune. Aceasta a fluturat steagul Ucrainei tot meciul și i-a strigat: Ucrainenii nu cedează niciodată!

Seeing Elina Svitolina’s determination this week at WTA Monterrey has been truly remarkable. pic.twitter.com/cYoANj7vz4