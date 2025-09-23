Decizie neașteptată luată de ucraineanca Svitolina: ”Nu e o chestiune de bani”

Autor: Teodor Serban
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 20:43
417 citiri
Decizie neașteptată luată de ucraineanca Svitolina: ”Nu e o chestiune de bani”
Elina Svitolina FOTO X @TennisworldUSA

Încă în cursa pentru Turneul Campioanelor de la sfârşitul anului, jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina (locul 12 mondial) a anunţat, marţi, pe reţelele sociale că îşi încheie sezonul.

„Nu mă simt în elementul meu în ultima vreme. Nu sunt într-o stare emoţională optimă şi nu mă simt pregătită să joc, de aceea pun capăt sezonului meu acum. De-a lungul anilor, am învăţat că acest sport nu este o chestiune de bani, faimă sau clasament: este vorba despre a fi pregătit să lupţi şi să dai totul.

În acest moment, pur şi simplu nu sunt pregătită mental sau emoţional pentru asta. Asta înseamnă doar că sunt om şi că am nevoie de timp să mă odihnesc, să simt, să respir şi pur şi simplu să exist. Aşadar, îmi acord timpul necesar pentru a mă vindeca şi a-mi reîncărca bateriile, în loc să forţez lucrurile”, a a spus Svitolina în social media.

Ea se alătură braziliencei Beatriz Haddad Maia (locul 40 mondial), care a anunţat luni că îşi încheie sezonul pentru a-şi „odihni corpul şi mintea”.

