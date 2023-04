Eliminare dureroasă pentru ucraineanca Svitolina la Madrid, contra unei jucătoare din Belarus

Revenită de curând în circuit, după ce a născut, ucraineanca Elna Svitolina (1088 WTA) a fost eliminată în primul tur al turneului de 1000 de puncte de la Madrid.

Svitolina a suferit o înfrângere dueroasă, în contextul în care adversara sa, Aleksandra Sasnovich (47 WTA) e din Belarus, țară cu care Ucraina e în conflict. Sasnovich s-a impus cu 6-4, 7-5.

Așa cum era de așteptat, Svitolina a evitat la finalul meciului să-și salute adversara la fileu.

Elina Svitolina out in Madrid R1 to Aliaksandra Sasnovich, 6-4, 7-5. Was a break up in the 2nd set. No handshake between the Ukrainian and the Belarusian. pic.twitter.com/3gsN7FAUMs