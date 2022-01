Imagini dramatice la Australian Open. O tenismenă a părăsit terenul în scaun cu rotile în timpul meciului

Dramatism la Australian Open. Harmony Tan din Franța s-a bătut de la egal la egal cu Elina Svitolina, dar a abandonat din cauza problemelor de sănătate.

La scorul de 5-1 pentru tenismena din Ucraina în setul decisiv, Harmony Tan a cerut intervenția medicilor și nu a mai putut continua partida.

Ea a părăsit terenul în scaun cu rotile.

Până la acel moment, scorul era 1-1 la seturi, 6-3, 5-7.

Get well soon. Harmony Tan.#AusOpen pic.twitter.com/QxzhugtAF8