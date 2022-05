Ucraineanca Elina Svitolina este însărcinată. Gael Monfils a făcut anunțul cel mare

Tenismenul francez Gael Monfils a anunţat, duminică, pe contul său de Twitter, că soţia lui, jucătoarea ucraineană Elina Svitolina, este însărcinată. La scurt timp şi Svitolina a postat acelaşi mesaj.

"Cu inima plină de dragoste şi fericire, suntem încântaţi să vă anunţăm că aşteptăm o fetiţă, în luna octombrie", au scris ei pe Twitter.

Elina Svitolina, 27 de ani, fostă numărul 3 mondial, şi Gael Monfils, 35 de ani, s-au căsătorit, în iulie anul trecut, la Nyon. Ei formează un cuplu din 2019.

Svitolina, 27 de ani, a evoluat ultima dată la Miami Open, la finalul lunii martie, turneu la care a fost eliminată în turul al doilea, în care a fost direct acceptată.

Ea se retrăsese de la Roland Garros, al doilea grand slam al anului, turneu care va începe duminica viitoare.

