Elina Svitolina și Gael Monfils au devenit părinți: ce nume va purta fiica lor FOTO

Elina Svitolina și Gael Monfils au devenit părinți la un an de la căsătorie.

Jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina (28 de ani), fost număr 3 WTA, și francezul Gael Monfils (36 de ani, fost num[r 6 ATP) au devenit părinții unei fetițe care se numește Skaï.

"Ce noapte!

Doamnelor și domnilor, vă rugăm să-i transmiteți un călduros bun venit lui Skaï Monfils.

Nu îi pot mulțumi suficient soțului meu pentru că a trecut prin acest moment de neuitat cu mine", a scris Svitolina pe twitter.

What a night!!!

Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Skaï Monfils 🥹🥰❤️

Can’t thanks enough my husband to live thru this unforgettable moment with me ❤️ pic.twitter.com/m6CQVDdBV6