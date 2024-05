Ucraineanca Svitolina, posibil duel cu o româncă la Roland-Garros

Jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina (19 WTA, favorită nr. 15) s-a calificat joi în runda a treia a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, după ce a trecut în două seturi, 6-4, 7-6 (7/3), de franţuzoaica Diane Parry (63 WTA).

Svitolina, sfertfinalistă anul trecut pe zgura pariziană, s-a impus după aproape două ore, având patru aşi, fără a comite vreo dublă greşeală, Parry reuşind 5 aşi şi comiţând o dublă greşeală.

În runda următoare, Svitolina o va avea ca adversară pe învingătoarea din partida care le opune pe românca Ana Bogdan (64 WTA) şi rusoaica Anastasia Pavliucenkova (22 WTA, favorită nr. 20).

