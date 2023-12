Cheia relației dintre Monfils și Svitolina. Ce-a învățat francezul de la ucraineancă

Poveștile de iubire din lumea tenisului nu sunt deloc o noutate, existând chiar și cupluri care au devenit părinți, cum este cel format din ucraineanca Elena Svitolina și francezul Gael Monfils.

Pe blogul său personal, Gael Monfils a avut o postare interesantă, explicând în 3 pași care este cheia relației sentimentale dintre cei doi.

”1. Există atât de multă valoare în a lua o poziție

A lua o poziție clară este cel mai puternic lucru pe care îl poți face, chiar dacă doar pentru tine. A fi ferm pentru ceea ce crezi te deschide cu siguranță către critici, dar în cele din urmă, îți dă un sentiment de integritate și aliniere cu tine însuți. Este o lecție de curaj pe care o admir atât de mult.

2. Separați-vă luptele de sine

De la maternitate, la revenirile noastre respective, la presiunile vieții publice, la legătura ei profund personală cu situația din Ucraina, Elina mi-a arătat arta de a compartimenta. Abilitatea ei de a-și păstra capul limpede în haos este uimitoare.

O modalitate prin care încerc să aplic acest lucru în viața mea este să nu iau nimic personal. Este atât de simplu, dar ajută la eliminarea durerii unei situații stresante.

3. Responsabilitatea poate fi la fel de plină de satisfacții ca și riscul

În special pe parcursul perioadei mele de recuperare și în primul an cu fiica noastră, Elina mi-a arătat că încetinirea nu trebuie să însemne ratare. Am învățat că atunci când faci ceva cu suficientă atenție, chiar și lucrurile aparent plictisitoare, devine ceva împlinitor. Ca jucător, soț și tată, am ajuns să realizez că a fi responsabil nu este doar important, ci de fapt destul de grozav”, este mesajul tenismenului francez.

