Ostilitatea ruso-ucraineană din tenis, la un alt nivel. Gestul neașteptat făcut de Svitolina la Roland-Garros FOTO

Ucraineanca Elina Svitolina, fostă număr 3 mondial al tenisului feminin, acum pe locul 192 WTA după o întrerupere de un an, îşi continuă revenirea în prim-plan la Roland Garros, unde a învins-o vineri pe rusoaica Anna Blinkova (56 WTA), cu 2-6, 6-2, 7-5, pentru a ajunge în optimi de finală, relatează AFP.

Ca de obicei, Svitolina nu a dat mâna cu adversara sa după meci, însă a privit-o în ochi și i-a arătat degetul mare în semn de ”OK”, un gest în premieră în conflictul ruso-ucrainean din tenis.

Svitolina o va întâlni în optimi pe altă rusoaică, Daria Kasatkina (9 WTA), care a spulberat-o mai devreme pe americanca Peyton Stearns (69 WTA), 6-0, 6-1, după mai puţin de o oră de joc.

Sportiva din Odesa, cu trei sferturi de finală la Roland Garros, nu a jucat în circuit timp de un an, reluând competiţia în aprilie 2023, după ce a adus pe lume o fetiţă, Skai, tatăl fiind jucătorul francez Gael Monfils.

Svitolina nodded with a 👍 saying spasiba *i think* but the way Blinkova stared at her and double checked to see if she doesn't want to shake hands, i felt bad for her 🥹 pic.twitter.com/U21j2EvYd5