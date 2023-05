Soț și soție, sunt eroi la Roland-Garros. Ce-a făcut Svitolina după meciul de poveste al lui Monfils

Tenismena Elina Svitolina din Ucraina s-a calificat miercuri în turul trei al turneului de la Roland-Garros, la puțin timp după victoria eroică a soțului Gael Monfils, partidă încheiată marți, după miezul nopții.

Svitolina (192 WTA) a învins-o astăzi pe australianca Storm Hunter (204 WTA), scor 2-6, 6-3, 6-1.

La final, Svitolina s-a referit la sprijinul pe care l-a primit de la Monfils, care a venit la arenă în ciuda faptului că își terminase meciul său din primul tur în noaptea de marți spre miercuri.

”Dacă m-a auzit cine țipând în cameră, eu eram”, a spus Elina despre meciul lui Monfils, cu o seară înainte.

Elina Svitolina on Gael Monfils’ support:

“He should be resting… but I’m really thankful for him for coming to support me… Now it’s his turn to go to the 2nd round”

This level of support & love between 2 world-class athletes is heartwarming. ❤️

pic.twitter.com/Smrdu6huz1