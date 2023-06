Svitolina, victorie mare la Roland Garros în fața unei rusoaice: jucătoarea din Ucraina s-a calificat în optimi

Revenită în circuitul WTA la câteva luni după ce a dat naștere unei fetițe. Elina Svitolina reușește să se întoarcă la cel mai înalt nivel.

Elina Svitolina a învins-o pe Anna Blinkova, din Rusia, după trei seturi grele, scor 2-6, 6-2, 7-5.

Svitolina s-a calificat în optimi la Roland Garros, unde va juca împotriva unei alte rusoaice, Daria Kasatkina.

Svitolina vine după turneul câștigat la Strasbourg (unde a învins-o în finală tot pe Blinkova) și are șapte victorii la rând. Ea a fost susținută puternic din tribune de soțul ei, Gael Monfils.

La finalul partidei, a refuzat să dea mâna cu Blinkova.

We love having you back at #RolandGarros @ElinaSvitolina 🧡🧡 pic.twitter.com/zOk6j6M5VA