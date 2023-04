Ucraineanca Svitolina, la revenirea în tenis după un an de pauză: ”E timpul să dau câteva picioare în fund”

Jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina a fost învinsă de kazaha Iulia Putinţeva cu 6-7 (3/7), 6-2, 6-4, luni, în prima rundă a turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, la revenirea sa în circuitul profesionist, după un an de absenţă.

Svitolina (28 ani), care este căsătorită cu tenismanul francez Gael Monfils, jucase ultimul său meci la Miami, în martie 2022, iar în octombrie a născut o fetiţă.

”E timpul să mă întorc pe teren și să dau câteva picioare în fund”, a declarat Svitolina la o televiziune americană. Cu zâmbetul pe buze, ucraineanca s-a referit probabil și la războiul provocat de Rusia care a afectat-o deosebit de mult pe jucătoarea născută la Odesa.

