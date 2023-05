Ucraineanca Svitolina, revenire spectaculoasă la Roland-Garros. Ce-a spus despre fetița sa, pe jumătate franțuzoaică VIDEO

Ucraineanca Elina Svitolina, fostă număr 3 mondial al tenisului feminin, acum pe locul 192 WTA după o întrerupere de un an, s-a calificat luni în turul 2 la Roland Garros, învingând-o cu 6-2, 6-2 pe italianca Martina Trevisan (N.26), semifinalistă anul trecut, relatează AFP.

După ce a coborât până pe locul 1.344 mondial, Svitolina beneficiază de un clasament protejat care-i permite să dispute primul său turneu de Mare Şlem după Openul Australiei anul trecut.

Spre deosebire de compatrioata ei Marta Kostiuk, huiduită duminică după ce a refuzat să o salute pe adversara sa belarusă Arina Sabalenka, Svitolina a fost foarte aplaudată de publicul de pe terenul Simonne-Mathieu.

Kostiuk a ignorat-o pe adversara sa în semn de protest faţă de felul cum au răspuns organizaţiile tenisului la invadarea Ucrainei de către Rusia şi faţă de poziţia aleasă de Sabalenka, căreia îi reproşează că a preferat să tacă.

La meciul de luni dintre Svitolina şi Trevisan a fost vorba doar de tenis, cele două jucătoare salutându-se normal.

"Vă mulţumesc mult că aţi venit să mă susţineţi. Sunt foarte bucuroasă de felul cum am jucat astăzi şi aştept cu nerăbdare următoarea partidă", le-a spus Svitolina spectatorilor după meci.

Jucătoarea de 28 de ani s-a impus după o oră şi 10 minute, la numai două zile după ce a câştigat turneul de la Strasbourg. "Am mare încredere în mine după victoria mea de la Strasbourg de săptămâna trecută. Graţie publicului, nu am simţit oboseala", a spus ucraineanca.

Sportiva din Odesa, cu trei sferturi de finală la Roland Garros, nu a jucat în circuit timp de un an, reluând competiţia în aprilie 2023, după ce a adus pe lume o fetiţă, Skai, tatăl fiind jucătorul francez Gael Monfils. Acesta a aplaudat din tribune victoria de luni a Elinei Svitolina.

De altfel, la final, Svitolina a făcut un scurt comentariu în fața fanilor francezi despre viitorul în tenis al fetiței sale, jumătate ucraineancă, jumătate franțuzoaică.

Elina Svitolina says maybe you’ll see her & Gael Monfils’ daughter play at Roland Garros one day:

“Our baby is half French & Half Ukrainian. Maybe one day you’re gonna see her here playing some tennis. It’s gonna be fun for her” 🥰

