Tenismena Elina Svitolina din Ucraina (27 WTA) își continuă parcursul formidabil de la revenirea sa în circuit, ea absentând o lungă perioadă ca urmare a faptului că a născut la finalul lui 2022.

Elina Svitolina a eliminat-o în optimi la WTA Washington pe rusoaica Daria Kasatkina (11 WTA), scor 6-2, 6-2.

La final, chiar dacă cele două rivale nu s-au salutat la fileu, Svitolina s-a adresat adversarei cu numele de alint al acesteia, Dasha, ca o formă de apreciere, Kasatkina fiind singura tenismenă din Rusia care a dezaprobat public războiul din Ucraina.

"Încerc doar să lupt de fiecare dată când joc cu Dasha. Este o adversară greu de înfruntat. Așa că de fiecare dată încerc doar să pun o minge în plus peste fileu, să dictez jocul. Sunt foarte fericită că am câștigat meciul de astăzi", a spus Svitolina.

Elina Svitolina after beating Daria Kasatkina in Washington:

"I just try to fight each time I play Dasha. She's a tough opponent to face. So each time, I just try to put one extra ball over the net. Try to dictate the game. Really happy I won the match today."