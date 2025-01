El e milionarul român care face spectacol cu ”Messi al cailor”, de dragul fetiței sale

Pentru că fiica sa, Alexia, s-a îndrăgostit de călărie, omul de afaceri Eliodor Apostolescu a construit o bază hipică modernă, unde are și cai extrem de valoroși.

Pasiunea pentru călărie a fiicei sale l-a făcut pe omul de afaceri Eliodor Apostolescu să construiască la Băicoi una dintre cele mai frumoase și moderne baze de echitație din România: Phoenix Riders. În grajdurile sale se află și un cal care ar putea fi un adevărat „Messi” cabalin. El are și un nume superb: So Beautiful.

Când avea 14 ani, Alexia Apostolescu a fost desemnată cea mai valoroasă baschetbalistă a Europei. Numai că într-o vacanță, la finalul clasei a opta, s-a îndrăgostit iremediabil de călărie. Între timp, a ajuns să câștige Liga Campionilor la echitație! După cum mărturisește ea, a fost dragoste la prima vedere.

„Din primul moment în care am luat prima lecție de echitație mi-am dorit să ajung la o competiție de cinci stele. M-am îndrăgostit direct, dragoste la prima vedere și de atunci nu m-am mai oprit!” - Alexia Apostolescu, locul 1 la Global Champions Tour.

Tatăl său, omul de afaceri Eliodor Apostolescu, recunoaște că a fost luat prin surprindere de noua pasiune a fiicei sale.

„Nu am înțeles de ce a renunțat la baschet. Trei ani după aia, tot era în lotul național și o invitau. ”Tu vino la meci, că avem nu știu ce turneu în China”. Încă trăgeau de ea să vină și ea de trei ani nu mai juca baschet. A fost o surpriză. Într-un fel am fost dezamăgit, pentru că chiar era bună, dar într-un alt fel eram bucuros. Cred că am fost mai bucuros decât partea de regrete, pentru că era un sport individual, care până la urmă îl puteai duce tu. Factorul decisiv acolo era Alexia și eram eu. Am zis: ”Stai, că acum nu mai trebuie să cer voie la nimeni. Hai să ne jucăm. Să vedem ce putem face” – Eliodor Apostolescu, proprietar Phoenix Riders.

Ads

Eliodor Apostolescu râde și acum când își amintește cum ajuns să cumpere primul cal pentru Alexia: practic, fără să-și dea seama.

„Alexia era în examenul de capacitate și mă sună cineva. ”Bună ziua, domnul Apostolescu? Da. Gata, i-am găsit cal Alexiei. Stai așa, ce cal, cine ești? Păi sunt Ticu, nu v-am zis? Gata, i-am găsit cal. Stai așa, să respirăm un pic. Eu nu știu despre ce e vorba, cine ești. Am înțeles, ești Ticu, ce cal? Păi nu v-a zis Alexia? Sunt în Germania, gata, i-am găsit cal”.

După ce a trecut bucuria că a făcut bine la examen, ”băi stai așa, că m-a sunat unul azi, unul Ticu”. ”Mi-a găsit Ticu cal!” Zic: ”Da”. Aia a fost!” – Eliodor Apostolescu, proprietar Phoenix Riders.

Dacă acela a fost primul cal, acum în grajdurile de la Phoenix Riders se află exemplare extrem de valoroase. Printre acestea se află și So Beautiful, un cal care ar putea fi un „Messi” al cailor.

„Îl avem pe So Beautiful. E cal de Jocurile Olimpice, cal de 5 stele, iar asta înseamnă că valoarea e foarte mare. E la valoare de cai care pot câștiga Jocurile Olimpice, dar trebuie să și câștige ca să fie Messi. Teoretic e ceva care ar semăna, ar fi din categoria respectivă, dar una e să faci parte din categorie, care e foarte largă, iar Messi sau Ronaldo sunt unici” – Eliodor Apostolescu, proprietar Phoenix Riders.

Ads

Continuând paralela cu fotbalul, omul de afaceri a explicat și cum poate crește sau scădea prețul unui cal.

„La cai nu există preț maxim. E No limit. La cai prețul e ca la mașini: ”plecând de la”. Ca să vă faceți o idee, prețul cailor e ca la fotbaliști. Vezi că un fotbalist strălucește la un Campionat Mondial și vine o echipă, dă 10 milioane de euro pe el. Nu se integrează, îl vinde cu 500.000, că nu au ce face. Se duce la alt club, explodează acolo și valorează 30 de milioane. Așa e și la cai. Să zicem că iau un cal cu 60.000 de euro și mi-au oferit un milion jumate după ce a câștigat un premiu important. Și s-au oferit sume și mai mari. La unii te gândești să-i vinzi, pe alții nu” – Eliodor Apostolescu, proprietar Phoenix Riders.

În ceea ce o privește pe Alexia, cea mai bună dovadă că a luat decizia bună când a abandonat baschetul în favoarea echitației a fost că a reușit să câștige o competiție importantă chiar după șase luni de la debut.

„După 6 luni de când m-am urcat prima dată pe un căluț am făcut prima mea probă de 1.40 cu Zero penalizare... e ceva neobișnuit. Prima mea probă de 1.40 nu a fost o competiție națională, a fost una internațională în cadrul circuitului Global Champions Tour, care este cel mai mare circuit din lume” - Alexia Apostolescu, locul 1 la Global Champions Tour.

Ads

Pentru ca fiica lui să beneficieze de toate condițiile necesare unei sportive de top, tatăl său i-a construit propria bază de antrenament, Phoenix Riders, care a devenit una dintre cele mai căutate din țară pentru concursuri și antrenamente.

„Ideea a venit treptat. Fetița mea - are 23 de ani acum, dar tot fetița mea este - a început să călărească. S-a întâmplat să fie talentată și să aibă rezultate în concursuri internaționale și atunci, ca orice părinte care-și iubește copilul, începi să te gândești, să-ți pui problema cum aș putea să o ajut. De aici a apărut ideea de a-i face un centru de pregătire. Inițial ideea a fost să aibă o bază în care să se antreneze la nivel profesionist, pentru că începuse să câștige concursuri importante la nivel internațional” – Eliodor Apostolescu, proprietar Phoenix Riders.

Ads