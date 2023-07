Elisabeta Lipă, despre eșecul lui David Popovici: ”E ceva normal”

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a afirmat, miercuri, că nu e un capăt de ţară locul 4 obţinut de David Popovici în finala probei de 200 m liber, din cadrul Campionatelor Mondiale 2023 de nataţie de la Fukuoka (Japonia).

"Trebuie să înţelegeţi că un sportiv nu câştigă întotdeauna, să nu uităm că David este totuşi un copil foarte matur, care a realizat o performanţă extraordinară şi la pachet a venit o presiune imensă pe umerii lui. Dar eu sunt convinsă că a avut multe de învăţat din acea cursă, pentru că întotdeauna înveţi când pierzi, nu atunci când câştigi. Şi pe viitor îl va ajuta foarte mult, până la urmă nu este un capăt de ţară, e ceva normal. Toată lumea vrea să câştige aurul mondial, european, olimpic, dar din păcate este o singură medalie. Şi eu îmi doresc să o câştige la Jocurile Olimpice.

Şi din experienţa mea la cele şase ediţii ale Jocurilor Olimpice au învăţat că europenele şi mondialele sunt nişte staţii care îţi arată unde te situezi vizavi de adversari, pentru că atunci când participi la competiţia supremă să ai acea abilitate de a le afla secretele şi a câştiga atunci când este cel mai important. Eu am multe medalii europene şi mondiale pierdute, dar Dumnezeu m-a ajutat ca la cele şase ediţii ale Jocurilor Olimpice să cuceresc cinci medalii de aur, două de argint şi un bronz, deci nu este un capăt de ţară că a pierdut. El este acelaşi copil muncitor care are nevoie de susţinere. Criticilor le transmit să vină măcar trei zile în cantonament, să vadă ce fac aceşti sportivi şi cu siguranţă că nu vor mai critica în viaţa lor", a afirmat Lipă, miercuri, la Casa Olimpică, la un eveniment organizat cu ocazia unui an până la startul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024.

Ads

La rândul său, preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a afirmat că Popovici va avea mult de câştigat de pe urma acestei experienţe de la Campionatele Mondiale.

"Nu este un eşec, este o experienţă prin care David trece şi va conta foarte foarte mult în economia acestui an care a mai rămas până la Jocurile Olimpice, pentru că nu mai vine acea presiune pe care a avut-o până acum, presiunea campionului mondial, a recordmenului mondial sau presiunea prin care trece orice tânăr, a examenului de bacalaureat. Sunt convins că îl va face mult mai puternic în continuare. Avem încredere în el, îl vom susţine şi sunt convins că după aceste campionatul mondiale David va arăta exact adevăratul lui potenţial. Va fi el în situaţia în care se va uita la ce a greşit şi la adversarii săi şi sunt convins că până la Paris va fi primul", a spus Covaliu.

Oficialul COSR consideră că în ultimii 30 de metri ai cursei de 200 de m de la Campionatul Mondial s-a observat foarte clar că David Popovici a avut parte de o strategie a adversarilor săi.

"Am trăit cursa foarte bine 90% din timp, însă pe ultimii 30 m s-a văzut exact faptul că el a fost studiat, a fost inclus într o strategie pe care echipele concurente au pregătit-o. Eu sunt sigur că David împreună cu echipa lui vor avea foarte mult de învăţat de la această cursă. La suta de metri va avea din nou adversari foarte puternici, trebuie să ia în calcul că a fost studiat şi aici. Aşa este în orice disciplină, tot timpul regele va fi supus atacurilor pentru a i se lua acea coroană, este lucrul cel mai des întâlnit între sportivi. La 100 m eu sunt convins că David, dacă nu va câştiga, va lua medalie", a mai spus Covaliu.

Sportivul Vlad Stancu, calificat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, consideră că Popovici a făcut o cursă bună la 200 m liber, chiar dacă a ratat podiumul mondial.

Ads

"A fost o cursă bună a lui David Popovici, dar este dificil din punctul lui de vedere să fii în acea poziţie. Cred că cei care se simt dezamăgiţi nu ştiu ce înseamnă sport în mare parte. Locul patru mondial este extraordinar, aşteptam să vedem suta. David Popovici este un sportiv foarte bun, îi mănâncă pe adversari la fiecare concurs, are o dorinţă de câştiga enormă", a spus Stancu.

David Popovici nu a prins podiumul în finala la 200 m liber, clasându-se al patrulea în finala disputată marţi în cadrul Campionatelor Mondiale 2023 de nataţie de la Fukuoka (Japonia). La 100 m liber, Popovici s-a calificat miercuri, cu al cincilea timp, în semifinalele probei în care deţine titlul şi recordul mondial.

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a organizat, miercuri, la Casa Olimpică un eveniment prin care a marcat un an până la startul celei de-a 33-a ediţie a Jocurilor Olimpice, de la Paris 2024.

Până în acest moment România are calificaţi la Jocurile Olimpice de la Paris cinci sportivi de la trei discipline: Andrea Miklos şi Delvine Relin Meringor (atletism), David Popovici şi Vlad Stancu (înot) şi Lăcrămioara Perijoc (box).

La eveniment au participat membrii COSR, preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, preşedinţi de federaţii sportive, foşti campioni români şi sportivi calificaţi sau aflaţi în cursa pentru obţinerea unui bilet la JO 2024.

Cea de-a 33-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară va avea loc la Paris între 26 iulie şi 11 august 2024.