De ce a intrat în PSD. Explicația Elisabetei Lipă, „șefa Sportului": „Toată viața mea am făcut asta"

Noua vedetă din PSD este Elisabeta Lipă. Șefa Agenției Naționale pentru Sport ocupă de ani de zile funcții-cheie în stat, iar acum a venit momentul să se afilieze unui partid. Sâmbătă, 24 august, la Congresul social-democraților, Lipă a luat cuvântul.

Fosta sportivă, acuzată de corupție de către Daniel Ghiță, a primit o funcție de conducere, vicepreședinte, specializată în probleme de sport.

„Sportul m-a învățat să iau startul cumpătat și să am abilitatea să trec prima linia de sosire. Sportul și politica înseamnă sacrificii. Voturile sunt valoroase ca o medalie olimpică atunci când sunt obținute într-o competiție electorală în care cel mai bun câștigă.

Toată viața mea am intrat în competiție pentru a câștiga și echipa mea s-a mobilizat mereu să fie cu un vârf de barcă în fața competitorilor, așa că am câștigat toate campionatele mondiale, europene, jocurile olimpice", a declarat Lipă, la Congres.

Explicația Elisabetei Lipă, noua vedetă din PSD

Lipă a explicat la Congres de ce a ales să intre în PSD și să-l susțină pe Marcel Ciolacu la alegerile prezidențiale din 2024.

„Personal, intru în această competiție politică pentru că doar prin implicare putem schimba lucrurile în bine. Am găsit toată susținerea domnului Ciolacu, care știe că sunt o persoană incomodă. Am ieșit pe ușă, am intrat pe geam", a mai precizat sportiva.

