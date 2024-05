Cine e politicianul român care a învins-o la șah pe celebra Elisabeta Polihroniade: ”Poate era doamna cu gândurile în altă parte...”

Fostul premier Mihai Tudose a povestit, la Prima TV, cum a învins-o la şah pe marea maestră internaţională Elisabeta Polihroniade. ”Nu cred că sunt mulţi cei care au învins-o, era absolut genială”, spune Tudose, care a refuzat să-i mai acorde revanşa, pentru a rămâne victorios. În urmă cu două săptămâni, premierul Marcel Ciolacu amintea că joacă şah cu Mihai Tudose, care, după ce câştigă, fuge.

”Am avut onoarea, şi o spun cu maximă sobrietate, să joc câteva partide de şah cu marea maestră Elisabeta Polihroniade. O dată, nu ştiu cum, că nici eu nu-mi explic, poate era doamna cu gândurile în altă parte, am învins-o. Marcel Ciolacu ştie foarte bine povestea, că a fost de câteva ori contemporan la schimbul de replici între mine şi doamna Polihroniade, care spunea: ”Hai să jucăm, dă-mi revanşa!”.

Şi eu începeam cu miştourile: ”Staţi un piculueţ. Acum, ca să joci din nou cu mine, trebuie să te califici. Te duci acasă, faci calificări pe scară de bloc, apoi pe bloc, îi baţi pe toţi, vii şi jucăm”. Şi a durat joaca asta între noi vreun un an şi jumătate şi, din păcate…

O mare pierdere pentru şahul românesc şi pentru şahul internaţional. Şi ca om, doamna era jos pălăria! Şi Marcel mă întreba: „Mai fugi mult?”. ”Cât pot mai fug, că eu sunt victorios în meciul cu doamna Polihroniade”. Nu cred că sunt mulţi cei care au învins-o, era absolut genială”, a povestit Mihai Tudose la Prima TV.

În urmă cu două săptămâni, premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, dacă a jucat vreodată la păcănele.

”Nu, nu, nu am cu jocurile de noroc. Am mai jucat poker între prieteni. Acum joc Catan cu domnul Grindeanu. Tablele nu mi-au plăcut niciodată. Am mai jucat şah, mai joc cu domnul Tudose, m-a bătut. Fuge. După ce câştigă, fuge. E mai aplicat”, a spus Marcel Ciolacu la Prima TV.

Elisabeta Polihroniade a devenit mare maestru internaţional în 1982, cel mai înalt titlu acordat unui şahist. În decursul carierei, a câştigat 6 medalii olimpice ca jucătoare (4 de argint şi două de bronz), a participat la 18 olimpiade de şah (10 ca jucătoare, 8 ca arbitru internaţional) şi are în palmares 7 titluri de campioană a României, cele mai multe obţinute în anii 70. A încetat din viaţă în 2016, la vârsta de 80 de ani.

