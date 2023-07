Printul Charles, din nou in Romania. Intalniri cu Iohannis si Ciolos

Printul mostenitor al coroanei britanice, Charles, se intalneste, luni, cu presedintele Klaus Iohannis si cu prim-ministrul Dacian Ciolos.

Printul Charles of Wales va fi primit la ora 15.40, la Palatul Cotroceni, de Klaus Iohannis. La ora 16.20 se intalneste cu premierul Dacian Ciolos, informeaza News.ro.

Aceasta este a doua intrevedere intre seful statului si printul Charles, prima avand loc in 2015, pe 31 mai.

Klaus Iohannis spunea atunci despre printul Charles ca este "un om care pretuieste Romania si care ne promoveaza locurile transilvane oriunde merge in lume".

"Mi-a facut placere sa ma intalnesc cu el, ma bucur ca ne reprezinta si ca vorbeste despre Romania ca despre o parte a sufletului sau", a scris Iohannis, anul trecut, pe Facebook, potrivit Mediafax.

Tot atunci, potrivit unui comunicat de presa, printul de Wales a multumit Romaniei pentru contributia in teatrele de operatii si in combaterea terorismului international.

In finalul intalnirii, printul Charles i-a adresat presedintelui Klaus Iohannis invitatia de a vizita Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, invitatie pe care acesta a acceptat-o.

In schimb, este prima data cand Alteta Sa Regala se intalneste cu Ciolos.

Printul s-a intalnit de mai multe ori si cu precedentul presedinte al Romaniei, Traian Basescu.

Printul Charles este interesat de mai multi ani de traditiile rurale romanesti, indeosebi cele din Transilvania. El a cumparat o casa saseasca in localitatea Viscri pe care a restaurat-o si apoi a donat-o fundatiei sale ce mai are in patrimoniu o proprietate in Valea Zalanului, jud. Covasna.

