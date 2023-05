Splendoare in iarba cu regina Elisabeta

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a pozat imbracata in tinuta de gala in peisajul salbatic al Scotiei, pe domeniul sau de la Balmoral.

Imbracata intr-o mantie de catifea verde, cu colanul Ordinului Thistle, un vechi ordin scotian, si coroana cu smaralde, regina sta mandra langa paraul Gelder Burn, pe domeniul Balmoral, scrie Scotsman.

Fotografia, care nu a fost alterata digital, face parte din mai bine de o suta de portrete regale publicate intr-o noua carte, cu ocazia sarbatoririi a 60 de ani de la incoronarea Elisabetei.

Autorul editiei, Alastair Bruce, si fotografii Julian Calder si Mark Cator au dorit sa scoata in evidenta rolurile mai putin cunoscute ale reginei, precum cel de regina a scotienilor. "Doream sa o vad pe majestatea sa in vesmintele Thistle si in peisajul scotian, insa ploua torential in ziua aceea", a povestit Bruce.

"Apoi, cand a venit ora convenita, cerul s-a luminat si regina nu numai ca a fost de acord sa iasa afara, dar si sa fie fotografiata intr-un loc pe care-l alesesem cu doar 25 de minute inainte". Desi "nu a fost timp sa ne pregatim, a fost acest moment magic - nicio pala de vant si nicio insecta".