Barbados anunta ca nu mai vrea ca regina Elisabeta a II-a sa fie seful statului

Fosta colonie britanica care si-a castigat independenta in 1966, Barbados a mentinut o legatura oficiala cu monarhia britanica la fel ca alte tari care au fost candva parte a Imperiului Britanic."A venit timpul sa ne lasam pe deplin in urma trecutul colonial", a declarat guvernatorul general al Barbados, Sandra Mason, rostind un discurs in numele prim-ministrului tarii Mia Mottley."Barbadienii isi doresc un sef de stat barbadian. Aceasta este declaratia suprema de incredere, cine suntem si ce suntem in stare sa realizam. Prin urmare, Barbadosul va face urmatorul pas logic catre suveranitatea deplina si va deveni republica pana sarbatorim cea de-a 55-a aniversare a independentei noastre".Aceasta aniversare are loc in noiembrie anul viitor. Palatul Buckingham a declarat ca problema este a populatiei din Barbados. Foreing Office-ul a spus ca decizia trebuie sa o ia Barbados."Barbados si Marea Britanie sunt unite in istoria noastra comuna, cultura, limba si multe altele. Avem un parteneriat durabil si vom continua sa lucram cu ei impreuna cu toti partenerii nostri apreciati din Caraibe", a declarat o purtatoare de cuvant a ministerului de externe britanic.In prezent, guvernatorul general al Barbados este numit de regina la sfatul prim-ministrului insulei. Guvernatorul general reprezinta regina la evenimente oficiale, precum deschiderea parlamentului statului, ocazia cu care Mason a rostit marti discursul.Marea Britanie a jucat un rol cheie in istoria Barbados, care a fost transformat de traficul de sclavi din Atlantic. Insula a fost revendicata pentru Anglia in 1625 cand capitanul Henry Powell a debarcat acolo.Ea a fost repede colonizata si a ramas in mainile britanicilor timp de secole, spre deosebire de alte insule din Caraibe pentru care s-au luptat spaniolii, britanicii, olandezii, francezii si americanii. Introducerea sclavilor africani pentru a lucra pe plantatiile de trestie de zahar au adus o bogatie fabuloasa clasei conducatoare albe.Populatia de astazi, sub 300.000 de locuitori, este majoritar de descendenta africana. Unele legaturi culturale cu Marea Britanie sunt inca evidente: orase cu nume precum Hastings si strazi ca Liverpool Lane, in timp ce cricketul este un sport foarte popular.Marea Britanie gazduieste o comunitate numeroasa de descendenti barbadieni.