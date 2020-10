Gest maret. Fotbalistul Marcus Rashford, decorat de Regina Elisabeta a II-a, pentru ajutorarea oamenilor nevoiasi

Sub presiunea unei campanii conduse de internationalul englez (22 ani), decorat cu distinctia de Membru al ordinului Imperiului Britanic (MBE), guvernul condus de premierul Boris Johnson a decis in luna iunie sa prelungeasca in cursul verii un program de acordare de mese gratuite copiilor defavorizati, ce fusese instituit in timpul inchiderii scolilor.Din cauza inchiderii scolilor la finele lunii martie, pentru evitarea propagarii coronavirusului, autoritatile au instituit un program pentru copiii din medii modeste.Boris Johnson anuntase initial suspendarea tichetelor de masa pentru copiii proveniti din familii modeste, in ciuda solicitarii adresate in acest sens de atacantul Marcus Rashford.Atacantul englez Marcus Rashford a cerut guvernului britanic sa continue sa ajute copiii saraci sa se hraneasca pe parcursul verii, dupa ce anuntase ca a strans fondurile necesare pentru a permite asociatiei FareShare sa serveasca trei milioane de portii de mancare persoanelor defavorizate.Rashford a lansat o prima campanie pe contul sau de Twitter si pe retelele sociale la inceputul lunii aprilie, strangand 134.000 de lire sterline (150.000 euro), suma pe care a dus-o la 400.000 de lire (circa 450.000 euro) din veniturile proprii.Rashford si-a indeplinit obiectivul de a finanta trei milioane de portii de mancare pana la finalul lunii iunie, in urma donatiilor alimentare si financiare, care au atins o valoare de 20 de milioane de lire sterline (22,3 milioane euro).