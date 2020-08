Gradinile Castelului Windsor vor fi deschise vizitatorilor, pentru prima data in ultimii 40 de ani

Vizitatorii castelului, unde regina si-a petrecut ultimele luni pe perioada masurilor de restrictie impuse in Marea Britanie din cauza pandemiei de COVID-19 inainte de a calatori in Scotia, vor putea face un tur al gradinii, creata in anii 1820, in weekend-uri in lunile august si septembrie.In gradina sunt plantate 3.500 de tufe de trandafiri in jurul unei fantani centrale. Ea se mandreste cu o istorie bogata care a servit gusturile diverse ale monarhilor de-a lungul secolelor. Gradina a fost initial creata pentru a oferi o priveliste placuta din apartamentele regale de-a lungul fatadei estice a castelului.Gradinile au fost remodelate ulterior de Regina Victoria si Printul Albert in secolul al XIX-lea, desi Printul Filip, sotul Reginei Elisabeta, este responsabil pentru aspectul actual al gradinii, datand din 1971.In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, gradina a fost sapata complet pentru a se planta legume, a spus Richard Williams, curator al Castelului Windsor.Castelul Windsor a fost construit de William Cuceritorul in secolul al 11-lea si se afla la vest de Londra.