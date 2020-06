Prima aparitie a reginei Elisabeta a II-a dupa autoizolare: A calarit un ponei, in curtea Castelului Windsor (Foto)

Ziare.

Imagini cu regina plimbandu-se calare prin gradinile castelului Windsor, unde se afla alaturi de printul consort Philip, au fost difuzate de Palatul Buckingham si publicate pe pagina de Facebook a familiei regale."Regina este fotografiata calarindu-l pe Fern, un ponei in varsta de 14 ani, in parcul Windsor, in acest sfarsit de saptamana. Majestatii Sale i-a facut placere inca din copilarie sa calareasca si este preocupata indeaproape de bunastarea cailor pe care ii detine pentru reproducere, echitatie si curse", este mesajul care insoteste fotografiile.Alaturi de pozele recente au fost publicate si trei mai vechi.Cea mai recenta imagine oficiala cu regina Elizabeth II data din 19 martie. Ea a fost realizata la iesirea din Palatul Buckingham, in drum spre Windsor.In aceasta perioada, ducii de Cambridge si copii lor se afla in resedinta din Norfolk, iar printul Charles si sotia lui, Camila, in Scotia.