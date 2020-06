VIDEO Regatul Unit: Aniversarea oficiala a Reginei Elisabeta, marcata printr-un ceremonial militar restrans

Ziare.

Garzile Galeze, in tinuta de parada cu tunici rosii si caciuli din blana neagra, au defilat si au prezentat onorul pastrand tot timpul o distanta de doi metri intre soldati, conform normelor de evitare a contaminarii cu coronavirus.Regina si sotul ei, printul Philip, duce de Edinburgh, care a implinit miercuri 99 de ani, sunt izolati la castelul Windsor din martie, deoarece varsta inaintata ii incadreaza in categoria cea mai vulnerabila la COVID-19, epidemia in urma careia au decedat pana acum peste 41.000 de britanici. Printul nu a asistat la parada de sambata, transmisa in direct de BBC.Data reala de nastere a reginei este 21 aprilie, dar este aniversata oficial, conform traditiei, in a doua sambata din iunie. Ceremonia nu a mai avut loc la Windsor din 1895, cand a fost onorata regina Victoria, stra-strabunica actualei suverane.Ceremonialul Trooping the Colour dateaza din secolul al 18-lea si are loc de obicei pe terenul de parada al Garzilor Calare din apropierea palatului Buckingham, resedinta londoneza a reginei. Denumirea se refera la transmiterea drapelului regimentului si purtarea lui prin randurile soldatilor.