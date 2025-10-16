Lumea ar putea fi condusă de „Clubul Trilionarilor” – elita globală a superbogăției

Până în 2050, planeta ar putea fi dominată de o elită restrânsă a celor mai bogați oameni din istorie – un „Club al Trilionarilor” format din aproximativ 30 de membri, avertizează o nouă carte semnată de jurnalistul britanic Kamal Ahmed, fost director editorial al BBC News.

În volumul său intitulat The Trillionaires: Power and Influence in the New Era of Hyper-Wealth, Ahmed analizează ascensiunea unei clase de „hiper-bogați” care ar putea exercita o influență globală fără precedent, în contextul în care instituțiile democratice se erodează, scrie dailystar.co.uk.

Potrivit autorului, Elon Musk, fondatorul SpaceX, Tesla, X și xAI, este pe cale să devină primul trilionar al lumii până în 2027. Ahmed estimează că până în 2030 vor exista cel puțin șapte persoane cu averi de ordinul a o mie de miliarde de dolari (un trilion de dolari), iar până în 2050 — 30 de astfel de indivizi.

„Un trilion este o cifră atât de mare încât aproape sfidează înțelegerea. Când cineva poate afirma, cu onestitate, că ”valoarea mea este de un trilion”, este momentul să ne oprim și să reflectăm. Avem nevoie de o nouă înțelegere a rolului hiper-bogăției — atât al beneficiilor, cât și al riscurilor — asupra lumii în care trăim”, scrie Ahmed.

Cartea descrie cum membrii emergenți ai „clubului celor 12 zerouri” influențează tot mai puternic politica globală. Potrivit publicației The Bookseller, autorul investighează modul în care noii „magnați ai puterii” folosesc averile pentru a modela economii, culturi și chiar decizii guvernamentale.

El oferă exemple de miliardari care organizează petreceri fastuoase cu impact economic național, își petrec „cea mai bună zi din viață” în spațiu și pot influența politici publice printr-un simplu apel telefonic către lideri politici.

„Hiper-bogăția a ajuns să dețină o putere la scară globală, într-un moment în care instituțiile democratice se slăbesc vizibil”, avertizează Ahmed în carte.

O nouă eră a puterii private

Editura Profile Books, care a achiziționat drepturile de publicare, consideră lucrarea o analiză esențială asupra modului în care averile private depășesc granițele statelor naționale.

„Este remarcabil să ne gândim că unii dintre cei mai bogați oameni din lume ar putea deveni mai avuți decât națiuni occidentale întregi”, a declarat Rowan Cope, reprezentant al editurii. „Kamal Ahmed, cu experiența sa solidă în jurnalism economic și politic, este autorul perfect pentru a explora influența tot mai profundă a bogăției asupra democrației.”

De la miliardar la trilionar

Potrivit revistei Forbes, care publică anual clasamentul celor mai bogați oameni din lume, Elon Musk are în prezent o avere estimată la 477,5 miliarde dolari, în creștere de la doar 1,9 miliarde de dolari în 2012.

Musk, născut în Africa de Sud, a declarat că factura sa fiscală pentru 2021 s-a ridicat la aproximativ 11,4 miliarde de dolari în urma vânzării de acțiuni Tesla. El rămâne cel mai bogat om din lume de patru ani consecutiv.

Ahmed avertizează că, odată cu acumularea acestor averi uriașe, influența economică și politică a „clubului trilionarilor” ar putea remodela ordinea globală. „Dacă nu înțelegem dinamica puterii bazate pe hiper-bogăție”, scrie el, „riscăm să asistăm la o lume în care guvernele devin subordonate celor care au conturi cu 12 zerouri.”

