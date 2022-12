Un scandal nu foarte ieșit din comun, care ne oferă un diagnostic al stării "elitelor națiunii". Și nu e vorba de cele politice

Cum a trecut ziua națională (și mini-vacanța aferentă ei), putem reveni la ”business as usual”. Sau la ce ne doare. Cel puțin până să înceapă următoarea perioadă de sărbători. În știrea de la finalul acestui material (primul link) și mai ales în articolul original - nu foarte recente, dar acest lucru e irelevant pentru fondul problemei - regăsim un cumul cred complet al tuturor tarelor care, din păcate, caracterizează o mare parte din „intelighenția” sau „elita” românească (aș putea afirma că termenii își merită din plin ghilimelele, dar nu doresc să anticipez concluziile), fie că vorbim de sectorul academic, științific, artistic sau (mai vag definit) de cel cultural. Problema nu e că n-ar exista excepții, și nici că o majoritate ar fi captivă acestor „practici viciate”, devenite cutume (nu se poate afirma acest lucru în absența unui studiu serios, cu elemente de cercetare cantitativă), ci că pomenitele obiceiuri, odată ce dăm de un exemplu al lor, sunt unor recognoscibile și localizabile în diferite zone ale domeniilor enumerate, parazitând/paralizând uneori instituții/structuri în întregimea acestora. Ele ajung să treacă chiar drept (fals) firești, uzuale, ajungându-se la punctul în care unii le iau drept model de conduită/succes (probabil s-a întâmplat astfel și cu persoana despre care e vorba în articolul din link, a se vedea ultimul paragraf al acestuia). Eșecul de a proceda/„a te dăscurca” într-o asemenea manieră poate fi considerat lipsă de performanță, de succes sau, și mai grav, eșec personal.

Pentru a detalia, avem în speța în discuție promovarea propriei găști și nepotism (un caz clar de „fata lui tata”), lipsă totală de transparență în procedurile de selecție și management (cu utilizarea fondurilor publice), numire fără concurs, ocupare a postului prin proceduri controversate, absența vreunui/oricărui temei explicit și clar pe care să se bazeze numirea în funcție, fals în CV/declarații (acte cu statut public), incompatibilitate și conflict de interese, adoptarea unui ”low profile” pentru a masca arbitrarul, folosire abuzivă a banilor publici și dispreț pentru aceștia, aroganță cât încape, parvenitism, lipsă de responsabilitate față de cerințele minimale ale postului/funcției (cum zic vorbitori de engleză, ”lack of accountability”). Sumarizând totul într-o expresie, o mostră de comportament de neam prost (scuzați vă rog „academismul”). Ca simplu exemplu, citez din articol: „Catinca Maria Nistor a fost numită director al ICR Londra fără concurs, la propunerea președintelui instituției, Liviu Sebastian Jicman. Aceasta a primit, pe 15 aprilie, avizul pozitiv al Comisiei pentru Cultură a Senatului, deși unii senatori i-au contestat competențele. În cursul audierilor, Nistor nu a putut să spună care sunt principalele sale două obiective odată ce preia mandatul ICR Londra., Eu am niște idei, dar nu vreau să vorbesc', a spus atunci.” (sic!).

A ieșit deci la suprafață încă un scandal care se adaugă celor manageriale/administrative/financiare (dar nu numai) care au tot zgâlțâit, cu o oarecare regularitate, Institutul Cultural Român (aproape) de la înființarea lui. Un alt aspect este însă mult mai grav. Și anume acela că tare precum acestea, multe devenite locuri comune prin diverse părți, sunt cel puțin în la fel de pare măsură cauze ale situației în care se află cunoașterea, cultura și arta în societatea românească. Dincolo de incoerența politicilor publice promovate de conducerea ministerelor educației, cercetării sau culturii, de calitatea învățământului (afectată de alocarea de resurse insuficiente, care au făcut profesia de dascăl neatractivă din punct de vedere financiar), de lipsa fondurilor suficiente pentru cercetare, finanțarea și managementul adesea deficitare din zona culturală, nivelul critic al infrastructurii de bază din toate domeniile enumerate sau de numărul îngrijorător de mare de analfabeți funcțional (si acestea sunt doar o parte din deficiențele din zona analizată) - și posibil chiar mai mult decât acestea. Starea cunoașterii, economia acesteia, poziția ei în societate, deziderabilitatea „practicilor” intelectuale, culturale sau artistice atât pentru „producătorii” cât și pentru „consumatorii” lor (practici fiind acele ocupații specifice, complexe, specializate care generează bunuri comune științifice, culturale sau artistice, în sensul în care se referea A. MacIntyre la acestea) sunt toate puternic afectate de existența acestor „metehne”, devenite aproape caracteristice (și practici organizaționale - sau de grup - de care se face uz în mod repetat) pentru multe instituții sau grupări informale ale intelectualilor, artiștilor și oamenilor de cultură români. În special, aș zice, din rândul celor mai vizibili, și care își cultivă (cărora le este cultivată) atent și adesea ca scop în sine vizibilitatea din (în) aceste domenii.

Poate și de aceea, cel puțin de la Lovinescu încoace (dacă nu cumva de la mandatele la Ministerul educației publice ale lui Spiru Haret sau de la prima fază a „Sămănătorului”/ „sămănătorismului promovat de către tânărul Iorga, axată pe popularizarea culturii, ori poate chiar de la pașoptiști, bine pomenite fie-le numele și amintirea în veacuri!) elitele românești eșuează (sau cel puțin dau rateuri majore) în partea esențială a rolului pe care-l au și în misiunea lor-cheie: acelea de diseminare (sau popularizare, deși rezonanța acestui termen poate stârni suspiciuni, și am eu însumi oarecare rezerve față de el) a cunoașterii/culturii/artei, precum și de sprijinire a creării bazei unei educaționale indispensabile/de modelare a acelei forma mentis necesară receptării de noi informații/deprinderi/aptitudini. Mai pe scurt și simplificat, mă refer la un insucces legat de sarcina de răspândire a „luminii” cunoașterii (culturii, artei) pe care o produc, și/sau de „luminare a maselor”.

Detaliind, rolul elitelor nu e în niciun caz/nu ar trebui să fie acela de a străluci și a se afirma, meteoric sau nu, în contrast cu fondul tern/întunecat al maselor opace/opacizate (sau al „mahalalei inepte” ca să cităm un clasic în viață), nici a se dovedi mai inteligenți, mai cultivați, mai harnici (pe scurt mai productivi intelectual) decât membrii „elitei” din „găștile” rivale. O pare din misiunea oricărui tip de elită (misiune ratată masiv și în mod repetat în cazul societății noastre) constă tocmai în diseminare (diseminarea cunoașterii, a culturii). De aceea, la rigoare, s-ar putea afirma că „celebritățile” culturii românești rămân doar elite aspirante.

Motivul principal ar fi acela că n-au înțeles sau nu i-a interesat faptul că, indiferent de aprehensiunile ori afilierile ideologice, personale sau de alt fel, o condiție absolut necesară pentru a se califica pentru statutul de membri ai unei elite era și este „ridicarea”, îmbunătățirea stării culturale („propășirea”, dacă doriți să preluăm un termen pașoptist/post/pașoptist, legându-l de cunoaștere) a „maselor” (și precizez că folosesc termenul în scop simplificator, fără nicio conotație negativă), adică românilor cu nivel educațional mediu și sub-mediu, preferabil fără a le/ai îi diviza. În lipsa acestei înțelegeri (a interesului legat de acest lucru), orice temei pe baza căruia și-ar putea revendica apartenenta la categoria elitelor este cred anulat. Iar neînțelegerea importanței capitale a demersului la care mă refer și nepăsarea față de acesta sunt, din păcate, predominante și în prezent în rândul celor pomeniți.

Existența/persistența unei „mahalale inepte” ca parte a societății este un simptom suficient al eșecului, dacă nu chiar al (qvasi) inutilității acelei elite pentru societatea în discuție. Exceptând, desigur, un eventual rol/succes de tip pur ornamental/estetic atribuit acesteia. Pentru mulți (prea mulți) români, și în mod evident nu doar din vina lor, membrii elitelor, în loc de exemple și figuri călăuzitoare, au ajuns să pară un soi de sperietori care îi inhibă în loc să-i inspire (aceștia raportându-se la ei, „oamenii de rând”, într-un mod cel mult condescendent, dacă nu chiar vag-disprețuitor) cu cunoștințele și elocința lor, făcându-i să se rușineze (și cam atât) de propria ignoranță, certându-i și „punându-i la punct” regulat ca niște pedagogi severi, ajunși oarecum la capătul răbdării. În acest tip de atitudine se înscrie cred și deja cunoscuta stigmatizare indirectă a politicienilor/partidului față de care un cunoscut eseist manifesta (și manifestă încă, cred) aprehensiuni și ostilitate, prin referirea, aparent empatică dar oricum jignitoare (sau cel puțin nepotrivită) la „gurile știrbe” ale susținătorilor acestora. A căror pauperizare, care le-a lăsat bieților oameni gingiile golite, cu incisivi, canini, premolari sau molari lipsă, cu siguranță că n-a fost cauzată doar de partidul certat cu un aer didactic de autorul nostru, ci și de guvernări „prezidate” îndeaproape de președintele pe care cel în cauză l-a (aproape) glorificat - fie și prin „banala” tăiere, dintr-o mișcare, a exact 25% dintr-o largă categorie de venituri (și desființarea unor spitale/unități sanitare din rural și urbanul mic), mult asemănătoare „retezării” cea a aripilor „fluturașului” de către domnul conte din aria lui Figaro (opera „Nunta lui Figaro”, de Mozart). Or, cu siguranță, nu aceasta este misiunea pe care niște elite funcționale ar trebui s-o performeze în raport cu ansamblul societății.

Ba mai mult, același cunoscut eseist, cu contribuții cel puțin interesante la cultura românească, s-a pripit și hazardat (permiteți-mi o apreciere de ordin personal) să legitimeze o înjurătură grobiană și imundă (provenind chiar dintr-o zonă de mahala needucată și de la golănimea galeriilor de fotbal) și care n-ar fi trebuit în niciun caz scoasă la lumină și integrată în mesaje social-politice mainstream. Este vorba, cum probabil vă amintiți, de expresia care (replicând modul diafan în care stimatul eseist o invoca) începe cu m și se termină cu uie. Acesta a numit-o, fals-inocent și fără nicio legătură cu trimiterile acesteia, „expresie buclucașă”. Desigur, invectiva viza (același) partid pe care eseistul nostru-vedetă îl dezagrea/dezagrează profund.

Mult mai grav este că această înjurătură sadea de neam prost (scuzați din nou academismul) făcea parte dintr-o zonă de limbaj al urii și mesaje antidemocratice pe care cel puțin membrii unui miez mai dur al unor proteste, altfel absolut lăudabile prin perseverență și caracterul predominant lor pașnic (datorită ultimei caracteristice reprezentând un model pentru mișcările sociale din întreaga lume), au găsit de cuviință să le utilizeze - limbaj care viza inclusiv familiile unor politicieni și amenințarea membrilor acestora (mergând până la cea cu moartea), cerea condamnarea oamenilor politici detestați (condamnarea, nu judecarea) sau interzicerea prin lege (sic!) a unui partid politic care tocmai câștigase niște alegeri democratice*.

O asemenea atitudine a elitelor, fie ea și percepută numai ca atare, îi coboară pe membrii acestora care o adoptă la nivelul unor bully ceva mai subtili. Sau face ca demersurile lor să fie echivalente (în condițiile lipsei unei egalități reale de șanse, deficit de care societatea autohtonă „se bucură” din plin) cu atitudinea unui individ sănătos (și mai grav, a unuia matur, nu a unui copil) care râde sau își bate joc de cineva cu dizabilități. Nu trebuie uitată în niciun caz nici afilierea nu doar doctrinară (de dată mai recentă), ci și cea politică/partinică a majorității elitelor noastre cele mai vizibile, care adesea aduce mai mult cu o subordonare. Ea face ca atunci când cei percepuți ca fiind ca adversari politici/partinici sunt certați de către aceia pe care componenții elitelor tind să-i perceapă ca arbitri din exterior ai situației interne (instituții ale UE - mai ales Comisia Europeană, ale Consiliului Europei, Comisia de la Veneția etc etc), reacția celor pomeniți să fie, indiferent de afiliere, similară cu cea a Leancăi Văduva, comersantă de băuturi spirtoase, ori a lui Iancu zugravul (ambii din aceeași schiță, „Justiție”, a lui I. L. Caragiale), pendulând între „Să fie al dracului care minte?” și „Bravos, domn’ judecător!”. De existența vreunei viziuni împărtășite (dincolo de nivelul pur declarativ), sau (mai mult decât atât) a unei asumări comune a unor demersuri și a sprijinirii acestora prin eforturi conjugate ale „părților” (cu câteva excepții, menționate mai jos) se pare că nici nu poate fi vorba.

În aproximativ aceeași ordine de idei ne putem referi la utilizarea pentru ani buni a angrenajelor Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) împotriva intereselor generale ale României și Bulgariei, pentru blocarea intrării lor în zona Schengen (într-un mod evident manipulat politic și discriminator, diferit de rolul atribuit acestui mecanism de către înșiși instituțiile UE, la întocmirea/elaborarea sa). Aceasta în condițiile în care România îndeplinea criteriile tehnice legate de accederea la spațiul Schengen (conform regulilor adoptate chiar de UE, fără participarea României) încă din 2011. Sau discriminarea fățișă aplicată de Statele Unite față de România prin menținerea obligativității vizelor de intrare pe teritoriul acestora pentru români (în contradicție flagrantă, spre exemplu, cu declarațiile oficiale făcute recent de secretarul de stat Antony Blinken la București, conform cărora România este „un aliat model au SUA” - declarații care, ce e drept, nu costă nimic). Acestea nu sunt imputabile, în măsura în care reprezintă eșecuri ale politicii externe (și parțial interne) a țării doar lidershipului politic al tuturor partidelor care s-au perindat la guvernare. Și existența lor ca stare de fapt nici n-ar trebui să ne mire prea mult, având în vedere caracteristicile enumerate și acțiunile „elitelor”. Elite care, fără a se legitima ca atare prin apartenența politică, au „circulat” în societate, prin alternanță, între zona guvernamentală și cea neguvernamentală (în sensul atribuit de V. Pareto acestei mișcări), sprijinind/legitimând puterea sau opoziția.

Un episod aparte și straniu, care merită și acesta pomenit, este cel al campaniei împotriva „referendumului urii” . Aceasta a opus o parte din (posibilele) elite (de stânga sau de dreapta) care susțineau drepturile comunității LGBT și/sau aveau o agendă anticlericală unei părți din elitele (asumat) religioase, precum și susținătorii ai antagoniștilor pomeniți. Principala problemă (la nivel de acțiuni concrete și nu de intenții atribuite) pe care o ridica acest referendum era aceea a caracterului său superfluu, întrucât legislația românească civilă prevedea deja faptul (limitativ?) că o căsătorie se poate încheia legal doar între un bărbat și o femeie. Susținătorii demersului (și ai unui vot pozitiv la referendum) contestau totuși argumentul inutilității, justificându-și argumentația prin faptul că se urmărea includerea acestei specificații/limitări la un nivel superior al legislației, cea constituțională, supraordonată Codului Civil și mai greu de modificat decât cel din urmă.

Oricum, așa cum arăta (și cred demonstra) la acea vreme judecătorul Cristi Dănileț (care, chiar fără a-l considera neapărat un exemplu - eu, de pildă, nu o fac - consider că nu poate fi suspectat de necunoașterea legislației), situația juridică existentă de fapt era una mult mai complexă/complicată, putând duce fără dificultate în derizoriu eforturile partizanilor referendumului și ai unui vot afirmativ în cadrul acestuia. Astfel, în cazul adopțiilor, conform legislației în vigoare la zi, eligibili erau și părinții singuri („părinte singur” însemnând, din punct de vedere al legii, strict absența unei relații „confirmate” de existența actului mariajului civil, și nu a unei relații de cuplu de facto în care candidatul să fie implicat), judecarea gradului de eligibilitate și decizia în cazul cererii/dosarului de adopție, bazată pe un număr impresionant de condiții, nu includea niciuna legată de orientarea sexuală. Prin urmare, o decizie privind adopția nu putea/nu poate fi condiționată/influențată de criterii legate de gen/identitate de gen, făcând de facto posibilă adopția în cazul cuplurilor (e adevărat, informale și fără a avea vreun tip de recunoaștere legală qua cupluri) de gay.

În acest context complicat (să fim înțeleși, o spun ca unul care nu a participat la acel referendum, dar în niciun caz motivat fiind de campania „anti” menționată) mărturisesc că n-am înțeles deloc de unde a apărut eticheta, simplificatoare și stigmatizantă, legată de ură. E adevărat, referendumul viza limitarea unor drepturi (care nu existau de facto, legal, dar ar fi putut să fie recunoscute ulterior). Aceasta se putea și se poate face din motivații diverse, niciuna dintre ele neconducând în mod automat la ură. Dimpotrivă, folosirea apriorică a unui epitet reducționist, puternic acuzator și invalidabil inclusiv sub aspect logic - asemănător din păcate sloganului bazat pe un raționament deductiv/silogism eronat din punct de vedere logic, „(vrem) spitale, nu catedrale!” - alături de atacurile la adresa principalilor susținători ai referendumului din ”social media” (nu cunoșteam/cunosc acele persoane, nu știu cât de întemeiat era ceea ce li se reproșa, limbajul folosit la adresa lor era însă de unul de neacceptat) au avut darul să inhibe reprezentanții „taberei” pro-referendum și adoptarea sa.

Dar nu cred că inhibarea indusă a avut o legătură prea mare cu prezentarea lor la vot, ci cu participarea la un dialog în care oponenții acestora ar fi avut datoria să-și enunțe și justifice poziția (mai ales că aceasta era considerată una care prevalează din punct de vedere al argumentelor), și să îi convingă rațional/educe pe contraoponenți. Iar în cazul în care aceștia ar fi fost de neconvins/needucabili din motivul unei îndoctrinări stricte și rigide, argumentele prevalente ale taberei pro-LGBT și seculare trebuiau oricum enunțate în mod logic și coerent, pentru ca ele să „curgă”, prin mesaje publice decente și ponderate, spre ansamblul societății, contribuind la creșterea nivelului de cunoaștere și gradului de înțelegere/toleranță al acesteia.

În schimb, adversarii referendumului au pus problema în termenii unui joc de sumă zero, când (îndrăznesc să cred, cu optimismul nativ care mă caracterizează) acest lucru nu era necesar și nici n-a fost benefic. Cu puțină vreme înaintea inițierii referendumului s-a pus pentru (prima dată în cadrul „clasei politice”) problema unei legi a parteneriatului civil care să reglementeze legal problema drepturilor patrimoniale și succesorale din cadrul cuplurilor gay (din nou, în opinia mea, un act legislativ pe deplin necesar). În paranteză, discuția a apărut în cadrul unui partid acuzat adesea de conservatorismul afișat legat drepturi privind de stilul de viață, unde problema (stând strâmb și evocând faptele ața cum au avut loc) a fost ridicată tocmai de patronul cleptocrației din PSD, unicul - exact - Liviu Dragnea). Care îi recomanda unui coleg care se opunea vehement unei asemenea legi o excursie la munte, pentru a se mai răcori și a-și aerisi creierul (dacă nu mă înșel), întrebând retoric: „Si totuși, ce ați dori să facem în privința acestor oameni, să pretindem că nu există?” Cei care simt nevoia să mă înjure pentru această „dezvăluire”, dacă cred că asta îi poate la rându-le răcori (și eventual politica privind comentariile de pe „Observatorul Cultural” nu le permite s-o facă) pot folosi cu încredere contul meu de Facebook (doar să nu „nimerească” pe altcineva, din greșeală) care este deschis - oricine mă poate citi și îmi poate scrie.

Culmea, un dialog între grupări a existat, dovadă că acesta a fost posibil. Acesta a avut loc la TVR (care trebuie felicitată pentru această inițiativă), în vreo două sau trei reprize/episoade, și la el au luat parte unii dintre cele mai vocali reprezentanți ai celor două „tabere”, cu rezultate mult mai puțin dezastruoase (evident mai bune) la nivel de comunicare decât s-ar fi putut cred aștepta majoritatea celor care au urmărit dezbaterea. Din păcate aceasta a însemnat prea puțin, în fapt mai mult o inițiere a unui schimb de argumente. Din care, regretabil, înspre ”social media” autohtonă n-a răzbătut aproape nimic. Aceasta s-a arătat complet nepregătită pentru altceva decât mobilizarea celor deja convinși din propria „bulă” și invectivarea „adversarilor”, și mă tem că a rămas până în prezent cam la același nivel. Potrivit optimismului meu nativ de care pomeneam (din zona căruia sunt oarecum irecuperabil, deși probabil nu prea îl veți regăsi în materialul de față) și unei abordări pragmatice, un dialog care ar fi reușit să se închege putea duce la promovarea adoptării unei legi a parteneriatului civil. Care, dacă nu mă înșel eu grav, deși a ajuns la nivel de inițiativă legislativă în timpul guvernului PNL-USR (excluzând posibilitatea adopțiilor), nu a ajuns nici până azi la statutul de lege lata (lege în vigoare).

Prin urmare, nu putem neapărat echivala succesul unei inițiative cu caracterul său benefic pentru societate. Personal nu știu dacă abordarea de sumă nulă, stigmatizatoare, din partea „taberei progresiste” este cea care a dus la neîntrunirea cvorumului pentru validarea referendumului, și la procentele la vot înregistrate de una sau cealaltă dintre opțiuni. Tind să cred că modul în care și-au structurat mesajele cei mai vizibili partizani ai boicotului (majoritatea lor) n-a făcut decât să consolideze convingerile celor deja deciși să nu voteze, și n-a atras foarte mulți adepți noi mai degrabă speriindu-i prin radicalism. De asemenea, înclin/prefer să cred (și aici optimismul meu acționează din nou) că prevalența absenteismului (un rezultat surprinzător pentru multă lume, în perioada aceea) a fost originată în parte într-un soi de simț comun/bun simt al celor către care „tabăra religioasă” își direcționa în mod preponderent mesajele, potrivit căruia un referendum și sau o lege nouă/specială legată de chestiunea supusă votului popular reprezintă „ceva prea mult, exagerat”, și parțial de un dezinteres al acelorași (la acest nivel) față de problema adusă în fața lor.

Până în acest punct m-am referit la elitele românești în ansamblul lor. Separarea acestora pe criteriul apartenenței/afilierii ideologice ar fi un demers în bună măsură euristic și simplificator, dar și necesar într-o societate imună în mare parte la distincțiile ideologice reale până prin 2008-2010, dar permeată în mare măsură de acestea (conform unor studii destul de extensive și numeroase) după acești ani. Considerând dreapta și stânga drept simple borne orientative (datorită, între altele, și numeroaselor aproximări de o rigoare ideologică incertă sau îndoielnică a celor care se revendică de la una sau alta din aceste zonele), putem observa că elita de ambele orientări eșuează în rolul ei (fundamental, esențial) de diseminare (a cunoașterii și culturii). Simplificând, dreapta în special din cauza aroganței, stânga pentru că e dizabilitată de o reprezentare inadecvată a realității autohtone (privilegiind mimetismul), iar ambele considerate împreună din motivul unei abordări superficiale și insuficient nuanțate a mesajelor formulate și transmise.

Aroganța și orgoliul supradimensionat al elitelor de dreapta le-au venit acestora de hac într-un mod aș zice rușinos. Acestea au devenit în pare parte captive (girându-l, sau încercând să o facă, cu prestigiul lor, contra unor beneficii meschine) intereselor unui personaj politic pe care cu mare greutate oricine l-ar fi putut considera frecventabil, și cu atât mai puțin vreun soi de reper de moralitate (sau de orice fel), din cauza trecutului său sulfuros* și a acțiunilor lui (începând cel târziu cu primii ani după accederea în funcția de președinte), și aici mă refer la Traian Băsescu (și membrii camarilei sale politice).

Mult mai tristă decât înregimentarea tocmai descrisă a unor intelectuali care altfel afișau figuri absolut respectabile a fost faptul că aceasta s-a făcut prin renunțarea la orice nuanță critică la adresa numitului politician, „intelectualii săi” devenind mai docili față de derivele evidente, de limbaj, comportament sau în domeniul acțiunii politice decât unii „tovarăși de drum” din politică ai acestuia, membri ai fostului săi partid, precum Cezar Preda sau chiar Adrian Videanu ori Vasile Blaga. Condamnarea pur declarativă a comunismului cu sprijinul politic al pe atunci președintelui - și ulterior doveditului informator al Securității comuniste Petrov - făcută în mod formal și în stilul propriu (preluând o inițiativă existentă și schimbându-l pe cel căruia aceasta i se datora cu cineva apropiat lui), principalul alibi folosit de acești intelectuali, se dovedește astfel, iată, un gest mai mult decât discutabil și problematic. Odată ce acest secret a lui Polichinele a devenit informație oficială (și publică), întreaga zonă a elitei de dreapta care l-a susținut pe acesta („intelectualii lui Băsescu”) - și nu e deloc nesemnificativ tipul de susținere furnizată, una total necritică, prin oferirea unei veritabile ”carte blanche” - a ajuns să fie învăluită într-o aura (firească) de ipocrizie și cinism**.

După sfârșitul regimului Băsescu o parte destul de mica dintre cei menționați s-a raliat, mai mult din inerție, sprijinirii noului președinte, care s-a declarat (oficial expresis verbis, dar practic tot formal, după cum s-a putut vedea mai pe urmă) un adept al unificării dreptei. Revenind, e absolut surprinzătoare vrajă stranie pe care un personaj adeseori grobian și cu ieșiri mârlănesc-autoritare (T. Băsescu) a reușit s-o exercite asupra unor oameni inteligenți, educați (și putem folosi termenul inclusiv în accepțiunea lui legată de respectul acordat etichetei), care nu se aflau nici la vârsta entuziasmelor juvenile dar nici nu ajunseseră la cea la care discernământul ar fi putut începe să-i părăsească. Singura explicație, evident nesatisfăcătoare, pe care o pot personal identifica, ține de un prea plin al vanității, vecin cu narcisismul. „Păcatul meu preferat”, cum spunea însuși Satana încarnat în ființă umană (interpretat cu mare talent de Al Pacino) din clasica producție holywoodiană „Avocatul Diavolului”.

În raport cu cei la care mă refeream mai sus, alți intelectuali cu viziuni de dreapta, dar cu opțiuni politice concrete „neconforme” cu ale acestora au fost marginalizați și stigmatizați. Și aici ajungem, în exprimare colocvială, la tema „găștilor”. A intoleranței și adversității celor care ar trebui să reprezinte modele intelectuale pentru omul mediu față de oricine nu reprezintă reflecția (preferabil ceva mai neclară, cu contururi mai estompate și în culori mai șterse) imaginii proprii în oglindă. Printre „indezirabili” s-au numărat profesorul Daniel Barbu sau avocata și activista pentru drepturile omului Renate Weber. Primul, în ciuda unor declarații publice și acțiuni contestate (și probabil contestabile) în calitatea sa de ministru al culturii (în cadrul lor se individualizează cele prin care s-a manifestat în favoarea proiectului minier de la Roșia Montană, cu efecte nocive pentru mediu), a fost unul dintre fondatorii Facultății de științe politice din cadrul Universității București (și decan al acesteia), facultate care a educat zeci de generații și mii de absolvenți, familiarizându-i cu noțiunile, conceptele și valorile statului de drept, separației puterilor, democrației, pluripartidismului, drepturilor și libertăților fundamentale.

Cea de-a doua, în pofida inactivității care îi este reproșată în calitate de Avocat al Poporului (o funcție pe care o ocupă de la o data mult mai recentă, comparativ cu cea de la care au început să-i fie aduse diverse acuzații din partea „dreptei rivale”) a fost unul dintre cei mai importanți promotori ai drepturilor omului și minorităților naționale din cadrul societății civile (dar deținând și funcții ocupate în acest domeniu - supravegherea corectitudinii organizării unor alegeri - în instituții ale UE). Ca figură centrală din zona ONG-urilor din România, a contribuit la formarea a mii de activiști și voluntari specializați în promovarea și monitorizarea drepturilor omului, ale minorităților și a egalității de gen social. Principala culpă a celor doi și ceea ce li s-a reproșat cu precădere de către „confrații” din zona dreptei n-a ținut atât de eventualele scăderi ale activității lor pomenite anterior, ci a constat din afilierea lor politică la o dreaptă non/anti-Traian Băsescu (și ulterior „Noul PNL”, format din PNL și PDL), sau într-o formulare afirmativă la alăturarea lor la ALDE*** (partidul românesc, nu fostul grup politic din Parlamentul European).

O scurtă notă separată se cere dedicată elitelor care se revendică (preponderent) de la dreapta economică. Apologia fără limite și nuanțe a capitalismului și pieței libere (unii ar vorbi chiar de fetișizarea lor) în țara cu una dintre cele mai săraci populații din UE, care a început tranziția de la economia de control cu un „capitalism de cumetrie” și unde evoluția acestuia a fost caracterizată de existența monopolurilor și cartelurilor (cel mai recent caz, se pare că și dovedit, fiind cel al încheierii unei înțelegeri de tip cartel între băncile private din România pentru manipularea/creșterea indicelui Robor), pentru a nu mai vorbi de corupție și legături ilicite economic-politic, a fost cel puțin hazardată, folosind cel mult unui strat social de îngust reprezentat de marii antreprenori, membrii conducerii firmelor cu cifră mare de afaceri, salariaților cu venituri mult peste cele medii și în niciun caz întreprinzătorilor mici și mijlocii. De reflectarea intereselor categoriei reprezentate de majoritatea angajaților nici nu mai e cazul să pomenesc aici.

Stânga (și vorbesc de „noua stângă”, feministă, anti-rasistă, pro-LGBT, secularistă, anti-clericală, ecologistă - deși la noi nu doar stânga e teoretic ecologistă - și nu de acei membri ai „intelighenției” afiliați PSD****) fost afectată mai degrabă de un mimetism aproape calchiat după preocupările și manifestările noii stângi Occidentale. Acestă ortodoxie doctrinară exagerată a afectat pe de o parte modul de abordare a punctelor din agendă, ignorându-se aspectele lor specifice și cu caracter de urgență pentru România. Astfel, de exemplu, în privința comunităților de romi s-a insistat ani de zile pe dezbateri academice și oarecum sterile asupra etnonimului de folosit (aspect a cărui importanță nu trebuie minimizată), în timp ce acestea erau (și mai sunt) afectate grav de excluziune socială din motive cât se poate de concrete: lipsa actelor de identitate, lipsa unei educații formale la nivel minimal, deci blocarea accesului la locuri de muncă, forme decente de locuire și condamnarea/includerea membrilor acestora la/în cercul vicios al pauperității extreme, cu riscuri crescute de boală, mortalitate infantilă, violență intra- și inter-comnitară și favorizând crearea unui mediu propice infracționalității. De asemenea, preocupările legat de feminism au vizat aspect precum reprezentarea simbolică a femeilor în spațiile publice (prin statui, monumente), imaginea celor implicate în politică sau implementarea cotelor de gen - nu că acestea n-ar fi importante - în timp ce România este țara care se află pe primul loc în UE la capitolul violență domestică (soldată nu arareori cu spitalizarea victimelor) și pe unul din primele locuri la numărul de violuri, nu a rezolvat problema plății egale (indiferent de gen) la muncă egală sau a discriminării (situaționale, dar încă extrem de des întâlnite) a angajatelor/candidatelor la angajare însărcinate.

Pe de altă parte, și mai important, întreaga agendă a stângii (referindu-mă aici la mare parte dintre cei mai vizibili membri ai elitei non-politice care își afirmă afilierea la valorile acesteia) a fost, consider, alcătuită greșit, ignorând în principalele probleme cu care se confruntă România și care, prin definiție, ar trebui să preocupe cu prioritate intelectualiatea de stânga: pauperizarea accentuată a unei mari părți a populației (2/3 din români, potrivit majorității studiilor, trăind sub limita unui nivel decent de viață) și polarizarea economică - distribuția profund inegală a veniturilor și averilor. Plus o serie întreagă de aspecte disfuncționale ale capitalismului și pieței libere de la noi (dacă doriți, puteți folosi ghilimelele) vizând sectoarele imobiliar, bancar, al combustibililor și mai recent al energiei, sau legate de impozitarea companiilor multinaționale (problema profitului declarat) ș.a. Aceste inechități economico-sociale reale și stringente, cu efecte distructive, au fost devansate în agenda elitelor de stânga de preocupări legate de politicile identitare, probabil din cauza aceluiași ortodoxism doctrinar mimetic și supralicitat*****.

Dincolo de semnalarea lor, societatea aștepta de la elitele de stânga soluții la aceste probleme. Or se pare că stânga „adevărată” (non-PSD) nu și-a alcătuit anapoda doar agenda, ci nici nu excelează nici la capitolul soluții. În plus, desi exponenții săi intelectuali ar încăpea cu toții într-o sală ceva mai mare (sunt puțin răutăcios acum, recunosc), „noua stângă” (prin elitele afiliate) e și ea vizibil divizată, la fel ca dreapta. De aici porecla de „stângă-caviar” dată unora dintre cei mai vizibili exponenți ai elitelor având această orientare de câte rivali/adversari (concurenți?) din propria tabără ideologică. Și tot de aici încetarea apariției (de câțiva ani deja a) revistei „Critic atac”, reprezentativă pentru elita de stânga (cu tot cu lipsurile/tarele pomenite ale acesteia) și eșecul repetat al platformei (culturale, intelectuale și politice) „Demos” de a se transforma în partid.

Ca efect, erorile (mai mici sau mai mari) cumulate ale stângii tind să egaleze marea greșeală făcută de dreapta, aceea de a se încolona disciplinat (și, repet și accentuez, complet necritic și nenuanțat) în spatele unui actor politic cât de poate de prost ales, numitul Băsescu/Petrov. La aceasta putem adăuga, oarecum concluzionând, în contul majorității membrilor elitelor din ambele zone ideologice o lipsă de realism/luciditate în contactul cu situația concretă (de fapt) care depășește marja acceptabilă pentru ceea ce ar putea însemna gândire creativă aplicată la aceasta. Persoanele în cazul cărora, alături de expertiză, bagajul cultural, inteligența vie însoțită de gândire critică predomină și se remarcă existența independenței/autonomiei în gândire și a realismului, fie ele de stânga sau dreapta (sau am putea spune în ciuda acestor afilieri) ori fără apartenență ideologică manifestă, poate singurele care merită atributul de elite (și am onoarea să fi cunoscut sau măcar urmărit pe câteva/câțiva dintre cele/cei care fac parte din această categorie), s-au dovedit din păcate a fi prea puține (ca număr ori ca vizibilitate) pentru a putea face o diferență marcantă în sens pozitiv.

Prin urmare, nu trebuie să ne mirăm că, după 1989, România nu a beneficiat de existența niciunui proiect de țară substanțial, semnificativ și „made in Romania”. Iar alături de lidershipul și personalul politic, responsabilitatea pentru această deficiență de profunzime și (aș putea zice) de tip structural aparține și elitelor cultural-intelectuale cu preocupări în zona socialului și politicului. Dacă recapitulăm pe scurt, imediat după 1990 puterea politică a ajuns majoritar sub controlul aparatcikilor de linia a doua ai PCR, mulți dintre ei (semi-)dizidenți și marginalizați în cadrul Partidului după lansarea „Tezelor din iulie” (1971). Ei au adus stagnarea, neasumarea de riscuri în domeniul privatizării/reformării unei economii epuizate tehnologic și fără piețe de desfacere, ideea „democrației originale”.

Chiar dacă această abordare a evitat poate unele turbulențe sociale (și poate social-politice) și a menținut oarecum șomajul sub control, firmele de stat au dat și așa faliment, iar nivelul de trai a fost afectat. Modelul „democrației de tip suedez” (democrație socială), invocat când și când, fără prea mare convingere, n-a avut legătură cu evoluțiile din societatea autohtonă din prima jumătate anilor ’90, pentru că acesta urmărește în fapt protejarea tocmai a categoriilor care au fost cele mai afectate de tranziția românească cu startul său ratat. Mai grav poate, acest tip de abordare și gândire a generat sintagma vag și iresponsabil circumscrisă ideatic și aplicată de „democrație originală”. Precum și fenomenul brutal și criminal al mineriadelor (legat de care, dincolo de explicații generalizatoare, trebuie menționat și numele lui Ion Iliescu). Conducerea României din acea vreme n-a înțeles că, în condițiile în care deja timpul nu mai avea răbdare cu România, lipsa de inițiative a conducerii politice, temporizarea, fie ea numită în mod optimist prudență, generează consecințe în aceeași măsură ca acțiunea și nu protejează societatea de impactul acestora.

A urmat alternanța democratică la putere din 1996, îndelung așteptată, care a și consolidat în parte democrația în construcție dar n-a înlăturat deficitele structurale ci chiar a adăugat unele noi. „Relelor” vechi, inclusiv celor care țineau de capitolul butaforie, le-au luat locul altele noi. Astfel, ne putem aminti (unii dintre noi) de „Contractul cu România” (un soi de copy-paste prea puțin izbutit al „Contractului cu America” elaborat de Newt Gingrich, devenit, după alegerile la jumătate de legislative la jumătate de termen din 1994, speaker-ul noii majorități republican din Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite), de călugărul Vasile și de cei 30.000 de specialiști. Precum și de criza economică, inflație, șomaj și de impresia sintetizată de Octavian Paler, inițial susținător convins al alianței care a înlocuit PDSR-ul la conducerea țării, că (parafrazez) au fost schimbați ticăloșii cu incompetenții.

Începând cu (și ulterior acestei etape), originile personalului politic (așa numita „clasă politică”) în zona foștilor aparatciki de rang secund (a căror ascendență putea fi totuși cumva localizată) a început să fie substituită înrădăcinarea noilor politicieni într-o zonă mlăștinoasă de la intersecția între politică și exemplarele de antreprenori de succes ale noului „capitalism de cumetrie” care se afla în plină afirmare. Antecedentele acestora erau mai greu de localizat. Revenirea aparatcikilor în formula 2.0, destul de substanțial reformată, în anul 2000 (Ion Iliescu + A. Năstase) nu i-a ajutat prea mult pe aceștia. Lumea se plictisise, dorea altceva („altfel emigrăm în Congo”) și lucrurile păreau că, din acel punct, pot evolua doar înspre bine. Era anul 2004, și de atunci încoace ne amintim cred cu toții ce a urmat (din păcate) pe plan politic.

Singurele proiecte de tară serioase existente în această perioadă s-au impus cumva de la sine, reunind o unanimitate (fiind cel sprijinite, în acea perioadă, inclusiv de PRM sau PUNR), datorită direcției lor geopolitice, semnificației de reparație a „nedreptăților istoriei” ale cărei purtătoare erau și consensului existent în privința lor în întreg spațiul fostului bloc comunist (mai puțin statele din fosta URSS, cu excepția celor baltice), și în rândul confraților întru un comunism mai puțin aliniat din Balcanii de Vest. Demn de a fi menționat este și faptul (și aș exagera cu partea de critică dacă nu aș face această precizare), că ele rezonau cu niște repere valorice și identitare, prezente cel puțin în stare difuză și acceptate tacit la nivelul societății românești în ansamblul său): aderarea la NATO, la UE și (ca o condiție pregătitoare pentru al doilea pas, și precedându-l) la Consiliul Europei. Demersul a fost deci unul colectiv al întregului areal geografic și politic, iar țările acceptate în cele trei organizații (în totalitatea lor) pe jumătate au aderat, iar pe jumătate au fost „cooptate”/integrate (prin „relaxarea” criteriilor strict tehnice) - în cazul României și Bulgariei cea de-a doua jumătate fiind evident cea mai mare.

În rest nimic, sau aproape nimic. Nimic original, în orice caz. Poate cu excepția inițiativei privind lustrația (Punctul 8 al „Proclamației de la Timișoara”) care merită menționată. Originată în zona societății civile mai degrabă decât în cea politică, susținută și în cadrul manifestațiilor din Piața Universității, acesteia i s-a pus punct/stop la urne, în mai 1990 iar apoi și în 1992. Oricum e dificil de imaginat cum ar fi arătat o lustrație românească la începutul anilor 1990, și dacă nu cumva ar fi grăbit (doar) momentul 1996. Nici măcar proiectul național, cel care a predominat în societatea românească urmând anului 1848 și mai ales după 1856 (Congresul de la Paris), care a determinat intrarea României în ambele Războaie Mondiale și pentru a cărui realizare au fost sacrificate multe sute de mii de vieți, n-a fost măcar reiterat (în relația cu Republica Moldova), nici măcar la nivel declarativ - și o spun (sau încerc să o fac) cu maximă neutralitate - fără a aprecia dacă acest lucru e unul pozitiv sau negative. Iar inițiativa și acțiunile de combatere a corupției, oricât de utile ar fi în mod real (și sunt) nu reprezintă decât un mijloc util pentru numeroase finalități, dar în niciun caz ceva asemănător sau apropiat unui proiect de țară. În această privință lucrurile sunt evidente și consider că nu are rost să insist.

Pentru a pune punct incursiunii în trecutul recent, cumva circulară, și a închide paranteza, voi aminti desigur și de ideile sprijinite de protestele #rezist, multe originate chiar în cadrul acestora, sprijinite (sau unele poate chiar inițiate) de membri ai elitei (iar opțiunea folosirii sau nu a ghilimelelor vă rămâne dumneavoastră, cititorilor, până la finalul acestul material și după). Printre participanți și susținători am avut de la „creativi” necunoscuți publicului aparținând zonei de top din IT sau advertising/PR la artiști foarte populari, oameni din zona disciplinelor umaniste (inclusiv a științelor sociale), jurnaliști convertiți la activism - dar continuând să practice „jurnalismul independent” (sic!), în ciuda acestei afilieri - și politicieni în funcții sau în curs de devenire. Totuși, în pofida influxului de prospețime și entuziasm pe care l-au adus în societate și în politică (în zona celei din urmă, acestora li s-a adăugat și o doză de iritare/exasperare), influx al cărui impact s-a pierdut din păcate mult prea repede când s-a pus problema exprimării sale la urne, ideile însumate ale acestor proteste n-au avut capacitatea să contureze un posibil proiect de țară.

Iar motivele nu țin de caracterul lor parțial. Un proiect de țară viabil nu e nevoie să fie comprehensiv, poate cred foarte bine să reprezinte și doar o piesă/o parte din puzzle-ul pe care cei care îl anima ar dori să reprezinte viitorul societății. În terminologia științelor sociale, agenda #rezist n-a putut fi proiect de țară datorită lipsei sale de validitate și fidelitate (a se vedea și mai sus în articol). Punctele de pe agenda n-au fost valide pentru că o parte dintre ele (atacuri personale sau față de membrii familiilor „adversarilor”, elemente clare de limbaj al urii, susținerea unor acțiuni la limita sau contrare principiilor democrației) nu corespundeau cu dezideratul general (asumat cumva la nivel formal/oficial) al mișcării: „Vrem o tară ca afară!” (democratică, deschisă, tolerantă). În privința fidelității, dacă inexistența unei agende universale nu ridică probleme, aplicarea neuniformă a criteriilor pe care ți le asumi, pe propui și le dorești aplicate în politică și societate are capacitatea de a le invalida foarte ușor. Aici protestele s-au făcut din plin vinovate de dubla măsură, ajungând mult prea repede de la (prea) simplistul și generalizatorul slogan „Toate partidele, aceeași mizerie!” la un partizanat politic fățiș și ipocrit în care singurul inamic rămăsese „Ciuma roșie” & Asociații. Corupția politică (chintesență a abaterilor de la morală în domeniu) se dorea să devină obiect al exorcizării când era vorba de PSD sau a aliații săi), dar se închideau ochii cu îngăduință în fața ei când se manifesta în cadrul altor partide (aflate în competiție cu cel numit).

Acestor deficiențe majore li s-a adăugat lipsa de perseverență în privința susținerii idealurilor enunțate (explicabilă cred, o societate civilă nu se poate menține poate menține pentru perioadă nedefinită în stare de „mobilizare generală”) și, mai grav, lipsa (totală/qvasi-totală) unei reacții când acestea au fost încălcate de către foștii preferați dn zona politicului, odată ajunși la putere. Dezamăgirea foștilor activiști/susținători ai #rezist față de cei pomeniți, în măsura în care aceasta s-a manifestat, a constat în revenirea la pasivismul politic. Or, din păcate, pe un astfel de eșafodaj, cu toate aspectele pozitive pe care mișcarea a reușit să le bifeze (fapt în sine admirabil), nu se poate clădi ceva trainic din punct de vedere social și politic. Așa cum din păcate s-a și demonstrat.

În concluzie, „starea națiunii”, în felul în care se prezintă aceasta în AD 2022 (dar și retroactiv, începând cu anul după 1990), li se datorează din plin și ansamblului/majorității membrilor elitelor („elitelor”) acestor decade, altele decât cele politice. Să le mulțumim cu recunoștință pe care le-o datorăm, zic!

PS: În scandalul în speță, ca urmare a intervenția ministrului de externe a fost rezolvată doar o (mică) parte a problemei, poate cea mai (flagrant) scandaloasă (linkul al doilea). Persoana în cauză rămâne director al ICR Londra (cu remunerația aferentă provenită din fonduri publice), numită în urma unei proceduri de selecție pe deplin discutabile și folosindu-se de un CV conținând informații eronate/false. Mai mult, după scandal (am constatat personal acest lucru), doamna/domnișoara a continuat să încalce statutul corpului diplomatic (cu membrii căreia e asimilată) apărând în continuare, netulburată sau în mod sfidător (poate ambele?) la postul privat de televiziune Aleph TV, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.. Asta e, în țara noastră acesta e modul în care „fraierii” (eu, dumneavoastră - unii dintre noi și contribuabili) sunt tratați de către cei care își permit/cărora li se permite acest lucru.

https://ziare.com/icr-londra/statul-roman-plateste-chirie-de-6-5000-de-lire-pentru-un-apartament-al-sefei-icr-1770872

https://ziare.com/catinca-nistor/sefa-icr-londra-chirie-6500-lire-apartament-gratuit-mae-1771432

* Pentru că ați recunoscut cu siguranță faimosul personaj al culturii românești contemporane, se cuvine să fim onești față de Gabriel Liiceanu. Dincolo (și separat) de contribuțiile sale eseistice, ca autor din zona filosofiei (și a filosofiei morale), el se califică (fie și indirect) ca membru al elitei (așa cum încerc s-o circumscriu conceptual fără a o defini), în calitate de proprietar/manager al editurii „Humanitas”, ajunsă una dintre cele mai importante din România, și care de (peste) trei decenii pune la dispoziția cititorilor volume de autor și traduceri interesante și valoroase.

** Oricine a trăit în mod conștient, fie și câțiva ani în comunismul românesc (e inclusiv cazul meu), mai ales în anii 1980, și își amintește de exemplu câte probleme ridica o călătorie în străinătate (uneori chiar și în țări socialiste) sau o vizită pe care o primeai din Occident. Toți cei care au avut această experiență nu pot să nu fi fost perfect conștienți că șeful Agenției Navrom din Anvers (al doilea dintre cele mai mari porturi ale Europei și cel mai mare port belgian - Belgia găzduind o parte din sediile Comunității Europene, actuala UE - și sediul NATO) și probabil chiar comandantul petrolierului „Biruința” (cea mai mare navă a flotei comerciale românești, astăzi dispărute aproape în întregime) nu putea fi decât un personaj aflat pe deplin atât în grațiile, cât și în ierarhia Securității comuniste. Convingerea mea, astfel argumentată, rămâne în continuare aceea că ceea ce am aflat despre Băsescu/Petrov este doar o (mica) parte din adevăr. Omul nu putea fi doar un informator (fie și dintre cei mai de încredere); am certitudinea că acesta trebuie să fi fost securist cu acte în regulă (ofițer de securitate) sub acoperire. Dacă eu, care am prins comunismul ca puști, mi-am format demult aceasta convingere puternic justificată, e imposibil ca cineva care a prins regimul (și anii’80) ca intelectual matur, cunoscător al realităților și având eventual și raporturi contondente cu acesta (ca mulți/destui dintre susținătorii de dreapta ai pomenitului personaj) să nu fi fost conștient de această stare de fapt. Deci, din păcate, unii dintre cei care au rezistat pactului cu Diavolul în totalitarism (când acesta putea fi și impus) au ajuns să-l facă în democrație (benevol), pentru beneficii relative puțin însemnate de ordin personal (mai degrabă din zona celor de prestigiu), fapt care a făcut și face ca totul să pară și mai dezamăgitor. Distanțările lor de numitul politician, imediat înainte de/după plecarea sa de la putere (din funcția de președinte) sunt ca atare și tardive și irelevante (sau superflue).

*** Partid a cărui principal vină, la rându-i, era că îl avea la conducere pe Călin Popescu-Tăriceanu, fost președinte al PNL și premier al României, adversar deschis al lui Traian Băsescu. În timpul mandatului de prim-ministru al căruia (cu toate lipsurile omului politic Popescu-Tăriceanu) nivelul de trai în România a crescut vizibil, iar un guvern având o anumită coloratură politico-ideologică (în acest caz de dreapta) a promovat (lucru relativ rar întâlnit la noi) politici coerente cu aceasta (de dreapta), introducând cota unică de impozitare (măsură adoptată ulterior și de alte state UE, printre ele și Germania).

**** PSD-ul a urmat un parcurs ideologic sinuos-sprițar: a fost ieri mai de dreapta (în epoca Dragnea), azi e mai de stânga, mâine ar putea reveni spre (redeveni mai de) dreapta din nou, fără a genera mari surprize în lumea politică. Acest lucru spune destul de multe despre impactul pe care îl au intelectualii (elitele) cu opțiuni de stânga afiliați acestui partid (dar nu întegimentați în el), atâția câți sunt ei (aparent nu prea mulți). Din păcate, rolul lor este preponderent unul legitimator și ornamental pentru politicienii „pur-sânge” din PSD.

***** Sau sunt abordate cu bună credință și ca urmare a unor eforturi meritorii, precum inițiativa „Căși sociale acum!” din Cluj-Napoca, animată de o doamnă (Enikő Vincze), antropolog și profesor universitar de la Facultatea de studii europene (UBB), care vizează un grup-țintă marginalizat, format majoritar din romi și locuind în proximitatea unei gropi de gunoi („celebra” Pata-Rât și „cartierul” din zonă, numit ”Dallas”, din orașul pomenit) grup pentru care doamna profesor a făcut mult mai multe (fiind implicată activ de o mulți ani) decât, probabil, oricare dintre activiști și politicieni (indiferent de partid) implicați în această acțiune (desigur, domnia sa nu este singură în această întreprindere). Pe de altă parte ceea ce lipsește în completarea acestui demers cu un obiectiv clar definit și specializat este un ansamblu de propuneri (făcute public) care să vizeze un set de politici publice generale și sustenabile în domeniul locuirii, de preferință la nivel național. Acestea nu ar trebui să aibă în vedere doar cazurile disperate, de oameni aflați în situații de sărăcie extremă, ci să urmărească compensarea absenței unei strategii privind locuirea în perioada post-1990, în condițiile în care, din acest punct de vedere sunt afectați de precaritate, cel puțin la nivelul urbanului mare, nu doar cei aflați sub pragul de sărăcie ci și românii cu o situație materială medie (o categorie aproape inexistentă în realitate și/sau în statistici, datorită polarizării veniturilor). Desigur, acest lucru nu-i poate fi în vreun fel imputat doamnei profesor Vincze.

Horia Lupu.Politolog.



