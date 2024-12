Are dimensiuni de manechin, vorbește 7 limbi străine, dar face ravagii la fileu: ”Am primit multe oferte”

Eliza Inneh Varga, sportiva de 1.92metri înălțime care vorbește 7 limbi străine, a fost desemnată în premieră jucătoarea anului la Gala Voleiului Românesc.

Legitimată într-unul dintre cele mai puternice campionate de volei din lume, cel al Turciei, Eliza Inneh Varga a fost foarte emoționată când a aflat că a câștigat în premieră titlul de cea mai bună jucătoare a României.

„M-a surprins foarte mult vestea. E o mare onoare să primesc acest premiu. Antrenorul meu a fost foarte drăguț și când a aflat m-a felicitat și mi-a spus: ”cum să nu pleci, ar fi culmea să nu te las” – Eliza Inneh Varga, voleibalista anului 2024.

În afara acestui titlu, anul 2024 i-a mai adus Elizei un transfer în campionatul în care a visat de mică să joace, cel al Turciei. Ea e liderul formației Bahçelievler Belediyespor.

„Îmi place campionatul foarte mult, sunt foarte multe echipe puternice, poți câștiga cu oricine, poți pierde oricând. Mă depășește aglomerația, e greu. Mă deranjează că oriunde ai vrea să ajungi sunt două ore pe care trebuie să le calculezi de fiecare dată. Însă așa e Istanbulul, trebuie să mă obișnuiesc” – Eliza Inneh Varga, voleibalista anului 2024.

Cu o înălțime de 1,92 m, Eliza recunoaște că a avut o perioadă în care-și găsea destul de greu haine pe măsură. Totodată, spune că nu a fost atrasă de modelling.

„Acum port tocuri, dar am 1,92 m. Acum, mai nou, îmi găsesc haine mai ușor, îmi mai comand din America. În anii trecuți era mai greu în România. Când eram mică am primit mai multe oferte pentru modelling, dar asta era la liceu. Cred că fiecare fată care era mai înaltă a primit câte o ofertă de fotomodelling” – Eliza Inneh Varga, voleibalista anului 2024.

Ads

După ce a jucat în Ungaria, Coreea de Sud, Polonia și acum în Turcia, Eliza se poate mândri că se poate înțelege cu cei din jur în nu mai puțin de 7 limbi.

„Nu știu dacă sunt limbi străine, pentru că maghiara e prima mea limbă, română, engleză vorbesc, un pic de coreeană - știu să mă prezint - acum învăț germană și știu foarte puțină franceză și înțeleg italiana. Turca e foarte grea, e o limbă atât de dificilă...” – Eliza Inneh Varga, voleibalista anului 2024.

În urmă cu doar patru ani, Eliza era dorită la naționala Ungariei. Intenția maghiarilor a fost deturnată de președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, pe atunci abia ales în funcție.

„În 2020, când am preluat conducerea Federației Române de Volei, ea era deja solicitată de federația maghiară să devină cetățean ungar. Eu nu am fost de acord, am discutat și cu federația și cu ea. Am prins un moment ulterior în care i-am solicitat: ”Haide, că lucrurile s-au schimbat, campionatul e nou, schimbat, de ce nu ai putea face parte dintr-o echipă din România, pentru că ai o valoare. Și să te mai gândești te rog și la națională. Nu vreau să fac presiuni”. Răspunsul ei a fost unul pozitiv. Așa Eliza a revenit în națională. I-am expus toate lucrurile pozitive, ce dorim cu echipa națională, ce încercăm să facem cu prezența ei. E un sportiv care a adus un sprijin fantastic în economia echipei naționale de senioare” – Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.

Ads

Dacă anul trecut a trăit cel mai frumos Crăciun din viața ei, anul acesta, Eliza va petrece Sărbătorile între antrenamente, în Turcia.

„Pot să spun că anul trecut a fost cel mai frumos Crăciun, pentru că a fost primul an în care am reușit să ajung acasă, la Oradea și să stau cu mami. Și am fost foarte recunoscătoare și fericită pentru asta.

Înainte, în Coreea, am jucat de Crăciun, chiar pe 25, nu a fost o atmosferă de sărbătoare. Acum, în Istanbul, nu avem Crăciun. Vom avea o pauză de o săptămână până pe 22, iar pe 23 reluăm antrenamentele. Din fericire, părinții colegei mele poloneze vor veni în vizită, așa că voi avea un Crăciun polonez” – Eliza Inneh Varga, voleibalista anului 2024.

Pentru voleiul românesc, anul 2025 va veni cu o mare provocare: prima participare la un Campionat Mondial după o absență de 43 de ani! Dar acesta nu e singurul obiectiv al conducerii Federației Române de Volei.

„Eu și Federația Română de Volei ne propunem ca de la cel mai mic lot până la seniori să ajungem în turnee finale. Ăsta e primul pas. Pentru juniori ne dorim să ajungem cu cât mai multe echipe naționale în turneele finale ale Europenelor, iar la seniori participarea la un Campionat Mondial nu e decât o încununare a muncii lor și e importantă să arătăm acolo chiar că e valoare, nu e o calificare întâmplătoare și putem face rezultate foarte bune. Pentru senioare sperăm, eu zic că 100% ne calificăm la Campionatul European din 2026” – Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.

Ads

Gala Voleiului Românesc a premiat excelența din volei. Cei mai buni jucători români ai anului 2024 au fost desemnați: Adrian Aciobăniței (Alanya Belediyespor), respectiv Eliza Inneh Varga (Bahçelievler Belediyespor). Titlul de antrenorul anului as fost acordat lui Laurențiu Lică, tehnicianul care a cucerit titlul național cu Corona Brașov la primul sezon pe banca tehnică a unei formații.

Retrasă din activitate în primăvară, fosta internațională Nneka Onyejekwe a primit un premiu pentru întreaga activitate. Antrenorul Gianni Crețu, care a ajuns cu Slovenia în sferturile de finală ale Jocurilor Olimpice, a primit titlul pentru „Cea mai bună performanță obținută de un antrenor român care activează în străinătate”, în vreme ce selecționerul naționalei masculine, Sergiu Stancu, a primit titlul pentru Performanța Anului, după calificarea României la Campionatul Mondial din 2025.

Arbitrul anului 2024 a fost desemnat arbitrul internațional Bogdan Stoica.

La volei de plajă, antrenorul anului a fost desemnat Răzvan Ifrim. Echipa feminină a anului a fost Ioana Miu/ Ioana Hododi, iar cea masculină a anului a fost formată din Bogdan Bratosin și Valentin Hupoiu.

Ads