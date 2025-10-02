Eliza Natanticu, dezvăluiri sincere după 15 ani de relație cu Cosmin Natanticu. De la ce apar conflictele: „Generațiile noi renunță prea ușor”

Eliza și Cosmin Natanticu sărbătoresc 15 ani de relație și șapte ani de căsătorie, fiind considerați unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Recent, cei doi au fost recompensați cu titlul de „Cuplul inspirațional al anului”, o recunoaștere a efortului și armoniei pe care le investesc în relația lor.

Într-un interviu pentru Spynews.ro, soția actorului a vorbit despre cât de important este să depui efort constant într-o relație pentru ca aceasta să reziste.

„Suntem un exemplu, poate pentru generațiile mai mici, care uită uneori că într-o relație este nevoie și de muncă și să te cunoști. Mă bucur totuși că am ajuns să îi inspirăm și pe ceilalți. E greu, mai ales în zilele noastre, să accepți pe cineva așa cum este, toți venim cu un pachet, cu plusuri și minusuri. Trebuie să înveți să-ți accepți partenerul, în așa fel încât să îți accepți minusurile și să te bucuri de plusuri atunci când apar. Mie mi se pare că generațiile noi renunță prea ușor. Cred că dacă vrei să menții o relație, trebuie să lupți, cu ghilimelele de rigoare. Trebuie să faci terapie, să lucrezi cu tine…”

Eliza a dezvăluit și care este „secretul” relației lor de durată: „Secretul relației noastre este faptul că noi chiar ne iubim, chiar ne potrivim. Nimeni nu este perfect, nu pot spune că nu avem și noi discuții, dar important este să ți amintești, și noi facem acest lucru, ne amintim cât de fraieri suntem. Discuțiile pleacă de la lucruri de nimic, și atunci ne dăm seama ce relație frumoasă avem și cum o putem pierde. Și atunci imediat facem ceva să ne redresăm și să îi fie bine partenerului și invers. Eu cred că da, suntem două suflete care am fost menite să ne întâlnim pe acest pământ, pot spune că este sufletul meu pereche și că mă completează. Că îmi dă putere, practic din acest motiv suntem de atât de mult timp împreună.”

